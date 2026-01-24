プレミアリーグとチャンピオンズリーグのダブルを達成した2007-08シーズンのマンチェスター・ユナイテッドと、現在プレミアリーグ首位を走るアーセナルが戦ったらどちらが強いのか。今週こんな話題がイングランドで浮上した。



話題を振ったのはアーセナルOBのテオ・ウォルコットで、同じく解説を務めていた元マンUのウェイン・ルーニーにこの質問をしたのだ。ルーニーは当時のマンUの中心選手であり、クリスティアーノ・ロナウドやカルロス・テベスと魅惑の攻撃陣を形成していた。





この問いに対し、ルーニーは一瞬もためらわずに「我々がアーセナルを打ち負かすだろう」と返答。何気ないやり取りだったが、これに英『BBC』も注目した。当時のマンUは攻撃面はもちろん、守備面ではGKエドウィン・ファン・デル・サール、センターバックにリオ・ファーディナンドとネマニャ・ビディッチが入り、サイドバックにはウェズ・ブラウン、パトリス・エヴラといった名手がいた。中盤にもベテランのポール・スコールズ、現在マンUの暫定監督になったマイケル・キャリック、中盤からサイドハーフまでこなすオーウェン・ハーグリーブスなど、いぶし銀な実力者が揃っていたのも特長的だ。今季のアーセナルも堅守の部分は負けていないところがあり、ここまでリーグで失点を14点に抑えている。さらに進化を続けるセットプレイは歴代屈指の怖さがあり、ここは今のアーセナルの方が上か。もちろん今季はまだ途中であり、現段階で議論するのは難しい。『BBC』は現時点でアンケートを取っているが、現段階では81%の人が当時のマンUの方が強いと答えている。まずは今季のアーセナルがいくつタイトルを獲れるかにかかっており、現在はリーグ首位、カラバオ杯は準決勝まで勝ち進み、CLはリーグフェーズ無傷の7連勝でベスト16入りを決めている。FA杯も4回戦の戦いが控えていて、今のところ4冠を狙うチャンスがある。4冠のハードルはかなり高いものの、複数のタイトルを獲得できれば当時のマンUを超えるチームと評価する人も増えてくるかもしれない。