これだけ多機能なのに100円？！家中のを交換したくなるハンガー

ダイソーをパトロールしていると、なにやら便利そうなハンガーを発見しました。2本セットで￥110（税込）とお買い得なアイテム。しかもこれ、滑り止めやフック、ボトムスがかけられるバーにゴムタイプのフック、さらには連結ができる突起など…多機能なデザインでもう至れり尽くせりなんです！詳しく見ていきましょう♪

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：連結できるアーチ型ワイドハンガー（2本、ゴムフックタイプ）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：42cm

内容量：2本

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480657943

これ￥110（税込）でいいの！？ダイソーで多機能なハンガーをGET

ダイソーをパトロールしていると、お得すぎる多機能なハンガーを発見しました。今回購入してきたのは、その名も『連結できるアーチ型ワイドハンガー（2本、ゴムフックタイプ）』。サイズは約42cm。2本セットでお値段はなんと￥110（税込）でした。

ハンガーは先に向かって幅が広がっているデザイン。凹凸のある滑り止めも付いています。服をかける際、肩の部分がツンと立ちにくいのが嬉しいです。

ハンガー自体は大きめな作りなので、写真のように襟から出すと伸びてしまう可能性があります。そのためハンガーは、服の裾から入れると安心ですよ。

タンクトップやキャミソールなどがかけられるフックが付いているのも嬉しいポイント。また、ハンガー下部の横に伸びた棒にボトムスをかけることもできるので、至れり尽くせりです。

家中のハンガーをこれにしたい！ダイソーの『連結できるアーチ型ワイドハンガー（2本、ゴムフックタイプ）』

物干し竿にかける際、ハンガーのフックが深いカーブになっているので、脱落しにくいのがGOOD。また、フックの先がゴムになっているのでやわらかく、バーに引っかけやすいのも魅力です。

さらに、ハンガーを連結できる突起も付いているから驚き！省スペースでたくさん洗濯物が干せるので、もう家中のハンガーをこれに取り換えたくなりました！

今回はダイソーの『連結できるアーチ型ワイドハンガー（2本、ゴムフックタイプ）』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。