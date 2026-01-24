無駄が無く合理的！お掃除のハードルが下がる100均優秀スポンジ

つい後回しにしてしまうキッチンのコゲ付き汚れ。ダイソーで気になる商品を発見したので使ってみました！研磨剤入りのクリーナーとメラミンスポンジが1つになったようなアイテムで、気になる調理器具やキッチンのコゲ付き汚れを効率よくお掃除できる優れもの。小さくカットできて無駄なく使える点も好印象でした！

両面使えるタイプで効率良く掃除できる！ダイソーの『コゲお掃除シート＋メラミン（落ち落ちV）』

フライパンや五徳のコゲ付きが気になっていても、落とすのに時間がかかりそうでつい後回しにしてしまうことがありました。力を入れてこすってもなかなか落ちず、掃除自体が億劫になることも…。

そんなときにダイソーにキッチン消耗品売り場で見つけたのが、『コゲお掃除シート＋メラミン（落ち落ちV）』です。

この商品は、ダイソーの人気お掃除グッズシリーズ「落ち落ちV」のひとつ。コゲ落としに特化している点に魅力を感じ、試しに購入してみました！

シートにはミシン目が入っており、8つに切り離して使える仕様です。

小さく切ることで手に収まりやすく、細かい部分にも当てやすそうだと感じました。無駄なく使えそうな点が好印象です。

黒い面は研磨剤入りのクリーナーで、ごわっとした粉っぽい質感。五徳やフライパンなどのコゲ付き汚れを落とすのに向いています。

フッ素加工やアルマイト加工など、表面がコーティングされた調理器具やキズがつきやすい物には使えないため、使用前に確認が必要です。

また、削りカスがぽろぽろ落ちるので、切り離す作業も含めてシンクの上で行うと後片付けが楽でした。

コゲがかなり残ったフライパンを根気よくこすっていくと、少しずつですが汚れが落ちていきます。

入り組んだ部分は落としにくいものの、当て方や力加減を工夫すると変化が出ました。

全面をきれいにするには時間がかかりましたが、ここまできれいになりました！一部分だけでも元の色が見えてくると達成感があります。

ただ、パッケージに注意書きがある通り、粒子が爪の間に入り込みやすく、手袋を使った方が安心だと感じました。

メラミンスポンジは魚焼きグリルの掃除に！

白い面は一般的なメラミンスポンジと同じです。

魚焼きグリルの掃除などに適しています。

細かな汚れを落としやすく、コゲ落としシートと一体になっているため、メラミンスポンジ単体よりも最後まで持ちやすい点が便利でした。

110円（税込）でここまで使い分けできるなら、掃除用として取り入れやすいと感じました！キッチンのコゲ付き汚れの掃除にお悩みの方は、『コゲお掃除シート＋メラミン（落ち落ちV）』をぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。