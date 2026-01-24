「真っ黒じゃないのがいい！」ラッピングみたいな100均消耗品

サニタリー袋といえば「黒」が定番ですが、箱からチラリと見える生活感が気になるもの。セリアで見つけた「中身が目立ちにくいポリ袋」は、ウィリアム・モリスの図案をあしらった贅沢なデザインです。中身を隠しながら、置くだけで空間を華やかに彩ってくれる、消耗品の常識を覆すお洒落なアイテムをレポートします。

商品情報

商品名：中身が目立ちにくいポリ袋 柄入り 20P マスターピースコレクション／WM

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：高さ300×幅200×マチ80mm

内容量：20枚

販売ショップ：セリア

JANコード：4542804122954

消耗品なのに名画のよう！ウィリアム・モリスの図案にうっとり

セリアで見つけた「中身が目立ちにくいポリ袋 柄入り 20P マスターピースコレクション／WM」は、110円（税込）で20枚入り。

一番の注目ポイントは、近代デザインの父と呼ばれるウィリアム・モリス氏の図案が大胆にプリントされている点です。

中身を隠すための袋といえば無機質な「真っ黒」が定番。しかし、この袋は繊細な草花のテキスタイルが全面に施されており、まるでギフトラッピング用の袋のようなお洒落さです。

箱から袋がのぞいていても、黒い袋のような「ゴミ袋感」や強い存在感がなく、インテリアにそっと馴染んでくれます。

柄の力でプライバシーを守る！「透け感」はどうなの？

袋自体は比較的薄手で『光にかざすとうっすら透けますが』、全面に複雑で緻密な柄がプリントされているおかげで、シルエット以外はほぼ分かりません。

真っ黒な袋は「隠しています」という存在感が強く出てしまいますが、このデザインならサニタリー用としてはもちろん、お出かけ中のゴミ入れやおむつ処理、ペットの散歩中など、人目が気になるシーンでも堂々と持ち歩けます。

捨ててしまうのがもったいなくなるほどの華やかさで、面倒な家事の時間も少しだけ気分が上がります。

絶妙なサイズ感でマルチに活躍！家中で使い回したい名品

サイズは高さ300×幅200×マチ80mmと、大きすぎず小さすぎない絶妙な大きさです。トイレのサニタリーボックスにセットするだけでなく、バッグに数枚忍ばせておけば、外出時のちょっとした小物入れやエチケット袋としても大活躍してくれます。

これまで「消耗品だから何でもいい」と黒い袋を何気なく買っていましたが、セリアのこの袋に出会ってからは、インテリアや持ち物との調和を考えるのが楽しくなりました。

生活感を隠しつつ、暮らしに彩りを添えてくれる「中身が目立ちにくいポリ袋」。売り切れる前にストックしておきたい、まさに「もうこれしか買えない」と言わしめる優秀グッズです。

セリアの「中身が目立ちにくいポリ袋 柄入り 20P マスターピースコレクション／WM」は、ウィリアム・モリスのデザインによる圧倒的な美しさと、実用的な隠し機能を両立した名品でした。

消耗品にもこだわりたいお洒落派の方は、ぜひ店頭で探してみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。