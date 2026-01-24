全体的に装着率は「微増」の状況

NEXCO東日本関東支社は2026年1月20日、管内の高速道路の休憩施設で実施した、冬用タイヤ装着状況の調査結果を発表しました。

【付けないとどうなる？】これが「冬用タイヤ未装着」が招くトラブルです（写真・データで見る）

今回の調査は2025年12月に実施した分に続く本年度2回目のもので、2026年1月14日と18日に、計3445台を対象に行われました。それによると、全車種平均の冬用タイヤ装着率は76.4%と、前回から18.6%アップ。また、大型車も装着率が前回から12.9%アップの92.9％となり、9割を上回りました。

一方、小型車についても装着率は前回調査から22.4%増の69.1%となったものの、逆に言えば調査した小型車全体の約3割が冬用タイヤを装着していないことがわかりました。

さらに地域別では、主に首都圏エリアでの装着率の低さが目立ちました。特に小型車は装着率が43.7%にとどまっており、半数以上のクルマがノーマルタイヤのままという結果になりました。他方、降雪地域では装着率が小型車で95.5%、大型車では98.1%に達しています。

また、同様の調査は昨年2025年1月にも実施されています。この時の結果と比較すると、小型車（前年比6.9%増）と全車種平均（同2.0%増）の装着率は上昇していますが、大型車は前年比で1.4％減とわずかに低下しました。

北陸や東北地方では2026年1月21日（水）から強い冬型の気圧配置となっており、山沿いなどを中心に1月25日（日）ごろにかけて、大雪が続く恐れがあります。

NEXCO東日本は「高速道路上で走行不能車両が一台でも発生すると、長時間の渋滞や通行止め、また重大事故につながる可能性もあります。積雪・凍結路面では、スタッドレス表記（国内表記）又はスノーフレークマーク（国際表記）が表示されている冬用タイヤの装着およびタイヤチェーンを携行し、最新の気象予報や道路情報をご確認のうえ、安全なドライブをお願いします」と呼びかけています。