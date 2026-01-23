『BEEF/ビーフ 〜逆上〜』シーズン2、超豪華キャスト集結の初場面写真が解禁

4月16日に全世界配信を予定しているNetflixシリーズ『BEEF/ビーフ 〜逆上〜』シーズン2のファーストルック画像が解禁された。

オスカー俳優から『パラサイト』のスターまで、圧巻の布陣

シーズン1は、あおり運転をきっかけに見知らぬ男女の人生が破滅へと向かう様子をスリリングに描き、エミー賞を席巻。それから約3年を経て、シリーズ・クリエイターのイ・サンジン（サニー・リー）が提唱していたアンソロジー化がいよいよ現実のものとなる。シーズンごとにキャストと物語を刷新するスタイルをとる今作では、舞台を国際的な大富豪である韓国人オーナーが率いるカントリークラブへと移し、新たな因縁が幕を開ける。

今回公開された画像には、シーズン2から参戦する実力派俳優たちの姿が収められている。チャールズ・メルトン（『リバーデイル』）がトレーニングに励む肉体美を見せれば、ケイリー・スピーニー（『メア・オブ・イーストタウン／ある殺人事件の真実』）は病院のベッドで不穏な表情を浮かべる。さらに、オスカー・アイザック（『ムーンナイト』）がゴルフカートを走らせる傍ら、キャリー・マリガン（『コラテラル 真実の行方』）が手術を受けるような一幕も描かれ、早くも一筋縄ではいかない人間模様を予感させる。

脇を固めるキャストも実力派が揃った。『ミナリ』でアカデミー賞助演女優賞に輝いたユン・ヨジョンがパーク会長役として出演。さらに、『パラサイト 半地下の家族』の世界的スター、ソン・ガンホがドクター・キム役を演じる。韓国映画界を代表する二人の共演は、本作の大きな見どころとなるだろう。

閉鎖的なコミュニティで動くチェスの駒

シーズン2の物語は、エリート層が集うカントリークラブを舞台に展開する。メルトンとケイリーが演じるのは、このクラブで働く若いカップルのオースティンとアシュリー。二人はある日、クラブのボスであるジョシュとその妻リンゼイとの間で起きた、激しい争いを目撃してしまう。

韓国人の大富豪オーナーを軸に、恩義と強要という名の駒が複雑に動かされるチェスのような心理戦。欲望と怒りが渦巻くこの閉鎖的な世界で、彼らの運命は再び狂い始める。また、ゲストスターとしてウィリアム・フィクナー（『タラマスカ -秘密結社-』）、ミカエラ・フーヴァー（『ソロリティ・フォーエバー』）、そしてK-POPグループ「KARD」のBMらが出演し、物語にさらなる深みを与える。

『BEEF／ビーフ』シーズン1は、Netflixにて独占配信中。シーズン2は4月16日（木）より独占配信開始。（海外ドラマNAVI）

