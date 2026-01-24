お笑いコンビ「マユリカ」が２４日、都内で映画「マユリカの無人島友錠生活 ディレクターズ・カット版」の公開記念舞台あいさつを行った。

幼なじみの仲良しコンビとして知られる２人が「友錠」という手錠でつながれ共同生活を送るドキュメンタリー映画の第２弾。２人は映画同様に手錠でつながれながら登場した。

「友錠生活」における大変だったことを尋ねられた２人はトイレ事情についてボヤキ。阪本は「袋にしていた」と明かすと、中谷も「あれが一番嫌やった。この生活におけるファーストおしっこは俺なんですけど…」と回想した。阪本「残尿が本尿ぐらいあった」とクレームをつけると、中谷「切りにくいし。いつも両手でやってるから切りにくくて」と苦笑した。

同作のロケは昨年４月に敢行。中谷は昨年１１月に包茎の手術を受けたことを公表。中谷は「最後の俺が包茎時代のシーンが映像記録として残ってる。メモリアルというかうれしいこと」と感無量。司会者から突っ込まれると「次また無人島でやるってなったら、あんなに本尿みたいな残尿は出えへんし。余ってるところに残留する尿とかがなくなる。前までは尿道出てもまだ下界じゃなくて、中間トンネルみたいな残尿があった」と力説した。

阪本はロケ中に妻が出産したことを回想。「ちょうど奥さんが出産してて、病院から退院する日と丸かぶりなんよ。そのなかでおしっこをこうやって…」と嘆きつつも「来年もできたらいいですよね」と続編を熱望していた。