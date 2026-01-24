“日本一強いアナ”堀江聖夏、赤チャイナ服から美脚スラリ「2次元のようなスタイル」「体の半分以上が脚」と反響
【モデルプレス＝2026/01/24】フリーアナウンサーの堀江聖夏が1月23日、自身のInstagramを更新。赤いチャイナ服姿を披露した。
【写真】“日本一強い”32歳美人アナ「2次元のようなスタイル」大胆スリット入った赤チャイナ服姿
堀江アナは「Love ＆ Power from Japan」と記し、週刊誌「週刊文春」1月22日号（文藝春秋）に登場した際のオフショットを投稿。ツインのお団子ヘアで赤いチャイナ服を着用して格闘技のポーズをとり、深く開いたスリットからは引き締まった美しい脚が伸びている。
この投稿に、ファンからは「2次元のようなスタイル」「最強にかっこいい」「芸術品」「脚線美が素晴らしい」「体の半分以上が脚」などと反響が寄せられている。
堀江アナは空手黒帯を取得していることから「日本一、強いアナウンサー」という肩書きを所持。Instagramに投稿されたチャイナドレス姿の瓦割り動画は、5000万回以上の再生回数を記録するほど話題を呼んでいる。（modelpress編集部
