元モー娘。新垣里沙「りさ目線」母親顔出しショット公開「どことなく似てる」「お綺麗」と反響
【モデルプレス＝2026/01/24】元モーニング娘。の新垣里沙が1月23日、自身のInstagramを更新。母親の写真を公開した。
◆新垣里沙、母親顔出しのお出かけショット公開
新垣は「Mom date day」と記し、母親との食事の様子を公開。「りさ目線」とコメントし、ドリンクのストローを口に含んでいる向かいに座った母親のショットを披露した。また、「新垣マミー目線」と母親から見た新垣のショットや、食事の写真なども公開している。
◆新垣里沙の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「仲良し親子」「素敵な時間」「お母様お綺麗」「どことなく似てる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
