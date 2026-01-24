1児の母・元アイドル、新ヘアに絶賛の声「大人っぽい雰囲気で素敵」「ビジュ最強」
【モデルプレス＝2026/01/24】アイドルグループ・夢みるアドレセンス（通称：夢アド）の元メンバーでタレントの志田友美が1月23日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした髪色を公開した。
【Not Sponsored 記事】
【写真】28歳ママモデル「ビジュ最強」似合いすぎの新ヘア
◆志田友美、新しい髪色披露
志田は「新しい髪色可愛すぎませんか」とコメントし、毛先を内巻きに巻いた鎖骨下までのブラウンのセミロングヘアを披露。「1番最後の写真を美容師さんに見せると分かりやすいかも」と髪色がわかりやすい後ろからのショットも添えている。
◆志田友美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「すごく似合ってる」「髪の毛ツヤツヤで綺麗」「ビジュ最強」「大人っぽい雰囲気で素敵」などと反響が寄せられている。
志田は、2022年4月29日にかねてより交際していた一般男性との結婚を発表。同年7月31日には第1子を出産したことを報告している。（modelpress編集部）
