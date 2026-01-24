クマ型がかわいい！ ふわもちギモーヴ＆新食感チョコレートに注目

フランス生まれの「ギモーヴ」と、これまでにないショコラ体験へと誘う「新感覚チョコレート」をご紹介します。

カカオの可能性を広げる。ふわもちギモーヴ

フランス発祥のコンフィズリー（砂糖菓子）で、マシュマロのような柔らかな食感のギモーヴ。チョコレートでコーティングしたものと、カカオの果肉が香るもの、どちらもユニーク。 nib（ニブ）「シェードツリーとカカオの実」8個入り \960 PRESQU’ILE chocolaterie（プレスキル・ショコラトリー）「ウルソン・ギモーブショコラ」2個入り \2,160

nib（ニブ）「シェードツリーとカカオの実」8個入り

フルーティな酸味と華やかな香りが爆発

nib（ニブ）「シェードツリーとカカオの実」8個入り \960

『nib』は『teal』の眞砂翔平シェフが、カカオの魅力を探求するラボ。「シェードツリーとカカオの実」は、イートインのデザートコースで提供されるもので、テイクアウトも可。カカオの木を直射日光から守るシェードツリーであるバナナやライチのピューレと、カカオの実から採れる果肉「カカオパルプ」の味わいを活かしたギモーヴ。ふわっと溶けて、甘酸っぱい果肉の香りが華やかに広がる。

東京都中央区日本橋兜町1-10 日証館1F TEL. 03-6206-2568 12:00〜20:00 水曜休

PRESQU’ILE chocolaterie（プレスキル・ショコラトリー）「ウルソン・ギモーブショコラ」2個入り

クマの形をかたどった、2種類の味のギモーヴ

PRESQU’ILE chocolaterie（プレスキル・ショコラトリー）「ウルソン・ギモーブショコラ」2個入り \2,160

ショコラティエの小抜知博シェフが作るクマ型ギモーブショコラ。マダガスカル産カカオとコロンビア産カカオをブレンドしたショコラの中にギモーヴが入り、エアリーな口どけとカカオのアロマが楽しめる。カカオニブの食感もいいアクセントに。バレンタイン時期はダークチョコレートとミルクチョコレートの2種類のセット。2/14まで販売。

東京都武蔵野市吉祥寺本町2-15-18 TEL. 0422-27-2256 11:00〜19:00 火・水曜休 Webで購入可

一味違うおいしさ＆楽しさ！ 新食感チョコレート

香りや味わいだけでなく、口に入れた瞬間、その食感に驚く。新しいショコラ体験が楽しめる一品は、ギフトにもピッタリ。 パティスリー・バイ・ウェスティンホテル東京「果内水晶ショコラ」8個入り \4,000 Tearoom by 蒼菓「水ショコラ」1個 \972

パティスリー・バイ・ウェスティンホテル東京「果内水晶ショコラ」8個入り

和と洋の美しい調和。繊細さに酔いしれる

パティスリー・バイ・ウェスティンホテル東京「果内水晶ショコラ」8個入り \4,000

日本伝統の「琥珀糖」に、様々な果実のパート・ド・フリュイを閉じ込め、チョコレートと掛け合わせた一品。パッション×ミルクチョコレート、カシス×ビターチョコレート、ゆず×ホワイトチョコレート、赤スグリ×ルビーチョコレートの4種類。シャリッと結晶化した表層からこぼれるチョコレートのコクと甘酸っぱい香りが上品。1/24〜2/14販売。

東京都目黒区三田1-4-1 パティスリー・バイ・ウェスティンホテル東京 TEL. 03-5423-7665 10:00〜20:00 無休

Tearoom by 蒼菓「水ショコラ」

果肉も含めてカカオの実をまるごと味わう

Tearoom by 蒼菓「水ショコラ」1個 \972

西麻布のデザートレストラン『蒼菓』のシグニチャーデザートを再現して生まれた「水ショコラ」。生クリームやバターなどの乳脂肪分を使用せず、白神山地の軟水を主役に、カカオハスクから香りだけを丁寧に抽出して作り上げたガナッシュに、瑞々しいカカオパルプのジュレを合わせた2層仕立て。口当たりは軽やかで、つるんとなめらかな食感は唯一無二！

東京都港区麻布台1-2-4 麻布台ヒルズ ガーデンプラザC B1 TEL. 03-6435-5551 11:00〜20:00 休みは施設に準ずる

※店舗休業日に関して、祝日の場合は変更可能性があるため、各店の公式サイトやSNSをご確認ください。