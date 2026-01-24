TBS NEWS DIG Powered by JNN

大寒から続く寒波は、2度目のピークを迎えています。北日本から西日本の日本海側や東海を中心に雪が強まり、大雪となるところもありそうです。車の立ち往生などの交通障害が発生するおそれがあります。また、西日本の太平洋側でも雪の降るところがあるでしょう。一方で、関東は日差しが届き、空気の乾燥した状態が続きそうです。

気温です。最高気温は、きのうと同じか、やや高いところが多いでしょう。日差しがあっても一桁のところが多く、この時期らしい寒さとなりそうです。東京は最高気温11℃の予想で、5日ぶりに10℃に届くでしょう。極端な冷え込みはないですが、風が冷たく感じられそうです。

【きょうの各地の予想最高気温】
札幌　:-4℃　釧路　:-2℃
青森　:-2℃　盛岡　:-1℃
仙台　: 4℃　新潟　: 3℃
長野　: 2℃　金沢　: 4℃
名古屋: 8℃　東京　:11℃
大阪　: 9℃　岡山　: 9℃
広島　: 9℃　松江　: 5℃
高知　:11℃　福岡　: 9℃
鹿児島:13℃　那覇　:19℃

週間予報です。あすも、日本海側では午前中を中心に大雪となるところがあるでしょう。朝は名古屋でも雪が降りそうです。来週は寒波のピークは越えるものの、北日本や日本海側では雪の日が続くでしょう。気温は、おおむね平年並みで、この時期らしい寒さとなりそうです。体調を崩さないようにお気をつけください。