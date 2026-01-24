【大雪警戒 きょうの天気】日本海側や東海中心に雪強まる 交通障害発生のおそれも 1月24日
大寒から続く寒波は、2度目のピークを迎えています。北日本から西日本の日本海側や東海を中心に雪が強まり、大雪となるところもありそうです。車の立ち往生などの交通障害が発生するおそれがあります。また、西日本の太平洋側でも雪の降るところがあるでしょう。一方で、関東は日差しが届き、空気の乾燥した状態が続きそうです。
気温です。最高気温は、きのうと同じか、やや高いところが多いでしょう。日差しがあっても一桁のところが多く、この時期らしい寒さとなりそうです。東京は最高気温11℃の予想で、5日ぶりに10℃に届くでしょう。極端な冷え込みはないですが、風が冷たく感じられそうです。
【きょうの各地の予想最高気温】
札幌 :-4℃ 釧路 :-2℃
青森 :-2℃ 盛岡 :-1℃
仙台 : 4℃ 新潟 : 3℃
長野 : 2℃ 金沢 : 4℃
名古屋: 8℃ 東京 :11℃
大阪 : 9℃ 岡山 : 9℃
広島 : 9℃ 松江 : 5℃
高知 :11℃ 福岡 : 9℃
鹿児島:13℃ 那覇 :19℃
週間予報です。あすも、日本海側では午前中を中心に大雪となるところがあるでしょう。朝は名古屋でも雪が降りそうです。来週は寒波のピークは越えるものの、北日本や日本海側では雪の日が続くでしょう。気温は、おおむね平年並みで、この時期らしい寒さとなりそうです。体調を崩さないようにお気をつけください。