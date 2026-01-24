俳優・草刈正雄（73）の長女で、モデルの紅蘭（36）が「しあわせたいむ またすぐいこ!!」とつづった、7歳の娘と楽しんだ海外旅行の様子を披露し、様々な反響が寄せられている。

【映像】“億超え”現金一括購入した自宅＆親子ショット（複数カット）

2024年8月9日に更新したInstagramで、高台にある100坪以上の土地と自宅を現金一括で購入したことを報告していた紅蘭。その後の投稿では、広々としたリビングで娘とくつろぐ姿や、一緒にダンスを踊る動画などを発信しており、仲むつまじい親子の様子も披露している。

ほほえましい親子ショット

21日の投稿では、「週末に弾丸で台湾。ランタン飛ばし したり、ナイトマーケットやローカルフード食べたり。一瞬だったけど しあわせたいむ またすぐいこ!!」とつづり、娘と過ごした思い出の写真を紹介した。

ほほえましい親子ショットの数々に、ファンからは「可愛すぎる〜」「娘ちゃん美人！」「お二人見てると幸せになります！」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）