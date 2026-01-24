将棋の藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」第2局が1月24日、京都市の「伏見稲荷大社」で行われている。注目の一戦は藤井王将の先手で、戦型は角換わりとなった。

永瀬九段の先勝で迎えたシリーズ第2局。稲荷神社の総本宮・伏見稲荷大社を舞台に行われている本局は、角換わりの出だしとなった。連勝でリードを広げたい永瀬九段は早繰り銀を採用したのに対し、藤井王将は腰掛け銀を志向。じっくりとした戦いへと進行した。

午前中は43手目まで進行し、永瀬九段の手番で昼食休憩に突入。解説を務めた本田奎六段（28）は、「ここまでは互角の戦いながら、構想が難しい難解な将棋。（昼食休憩時点では）今後の構想に影響が大きそうな局面」と印象を語っていた。

持ち時間は各8時間の2日制。

【昼食の注文】

藤井聡太王将 王将戦特製対局弁当、ほうじ茶（伏見）

永瀬拓矢九段 助六寿司（量半分）、抹茶そば、王将戦特製フルーツパフェ、ウーロン茶、ホットコーヒー

【昼食休憩時の残り持ち時間】

藤井聡太王将 6時間26分（消費1時間34分）

永瀬拓矢九段 6時間31分（消費1時間29分）

