【写真】敬愛するデューク・エリントンとの2ショット

もっとステージで演奏したい

2026年はデビュー75周年ということで、いろいろな人からどんな気持ちかと聞かれますが、僕のなかではなにも変わっていないです。まぁ、若い頃は、まさか自分が90過ぎても演奏しているとは想像もしていませんでしたけどね。

26年1〜3月は全国16ヵ所で大きなコンサートやライブを予定しているものの、自分としてはぜんぜん足りない。僕はステージで生きているので、もっと演奏したいんです。

一番忙しかった1980年代は、オフの日が年に2日くらい。演奏以外にも、テレビ番組の取材でアフリカやチベットに行ったりもしました。その頃に比べたら、暇なものです。（笑）

若い頃は寝る間も惜しんで一日中練習していましたが、今は家にいる時は、2時間くらい楽器につきあってもらう程度。ライブがないと体もなまってしまいますから、朝夕は散歩に出かけ、公園に行って雲梯（うんてい）にぶらさがったり、体操をしたりしています。

サクソフォーンという楽器は、マウスピースに葦でできたリードをつけるんですが、気に入ったリードを探し出すのに毎日1時間くらいかかるんです。若い頃は自分で切ったり削ったりしていましたけど、さすがに最近はそんな余裕がありませんので、既製品のなかから探しています。

僕が使っているサクソフォーンは、ゴールドプレートという特別な造りで、重さが2.5キロくらいあるんです。昔はもっと軽い楽器を使っていたんですけどね。

67年に、国内ツアーの途中でタクシーの追突事故にあって、楽器のネックが曲がっちゃった。タクシー会社が弁償してくれるというのでヤマハに行ったら、ゴールドプレートのサクソフォーンがあって。一緒にいた先輩ピアニストから、「もらえるんだから、高いのにしておけ」とそそのかされた。（笑）

ところが、それからが大変でね。シルバーのプレートをボディにして、その上にゴールドを乗せているので、メタルが分厚くてボディが振動しないんです。吹くのがしんどいし、最初のうちは納得のいく音が出なくてずいぶん苦労しました。そのうちゴールドプレートの音が好きになり、元のサックスには戻れなくなって――今使っているのは確か8代目です。

そんな楽器を使って演奏しているから、自然と肺が鍛えられるんでしょうね。44歳時の肺活量が6000ccあり、水泳選手並みだと言われました。その時は計測器の針が振り切れたので、本当の肺活量はわからなかったんです（笑）。

今はかなり減って3300ccくらいしかありませんが、92歳の今も健康でいられるのは、ずっと楽器を吹いているからだと思います。



「少年時代の主人公が、ニューオーリンズでデキシーランドジャズを演奏している黒人に交じって、カッコいいクラリネットを吹いている。それを見て、すっかりその少年に憧れてね」

進駐軍放送でアメリカの音楽と出合う

生まれたのは1933年。少年時代は、軍国主義のまっただ中でした。聞こえてくるのは「予科練の歌」などの軍歌か、日本の歌謡曲。高校の試験問題に「特攻精神とはなにか」なんて問題が出る時代でした。

「勇往邁進」と叱咤激励され、木の棒を持って行進させられて。終戦まで授業はなく、栃木県鹿沼近くの山で松根（しょうこん）掘りばかりしていました。なんでも松の根からとった油を飛行機の燃料に使うとか。

でも育ち盛りですから、とにかく飢えているでしょう。松根掘りをするふりをして山芋を掘って、川で洗って食べていました。

戦争が終わると、宇都宮に進駐軍がやってきて。戦車を先頭に背の高いアメリカのGIが隊列を組み、歩幅を揃えてカッカッカッと歩いているのを見て圧倒されてねぇ。とにかくカッコよくて、正直、日本の兵隊さんとはぜんぜん違いました。



高校時代の渡辺さん（左）（写真提供：エムアンドエムスタジオ）

そして僕たちのところに来て、リグレーのチューインガムやハーシーズのチョコレートをくれるわけです。すると今度は、銀紙や、ピカピカの包装紙とデザインに圧倒される。それまでザラ紙しか見たことなかったので、大切にとっておきました。

45年9月、進駐軍のラジオ放送WVTR（後のFEN）が始まり、アメリカのポップスやハワイアン、ジャズやヒルビリーなど明るい音楽に夢中になりました。それもアメリカによる、一種の文化政策だったんでしょうね。

間もなく、ビング・クロスビー主演で『ブルースの誕生』という映画が公開されました。少年時代の主人公が、ニューオーリンズでデキシーランドジャズを演奏している黒人に交じって、カッコいいクラリネットを吹いている。それを見て、すっかりその少年に憧れてね。宇都宮の映画館の支配人が、僕をこっそりタダで入れてくれたので、1週間、毎日その映画を観ました。

その頃、宇都宮の小さな楽器店のショーウィンドウに中古のクラリネットがポツンと飾ってあって、値段をみると3000円。ハンストをして親父に「買ってくれ〜、買ってくれ〜」とねだって、買ってもらいました。15歳だったかな。

でも、指の使い方も吹き方もまったくわからない。すると親父が、「近所の駄菓子屋のおじさんが、昔、無声映画に合わせてクラリネットを吹いていたよ。行ってごらん」と教えてくれた。そこでおじさんのところに行って、1回10円で3日間、教わりました。

高校卒業後音楽のために上京

それからしばらくして、宇都宮に映画のアトラクションのためのバンドが来て。そこで見た、金色で、管がグッと曲がった楽器が非常にカッコいい。また、ソニア・ヘニーが主演した『銀盤の女王』という映画に出てくるウディ・ハーマン楽団のサックスソリ（合奏）に憧れました。これがサクソフォーンとの出合いです。

当時、一回り年上の従兄が東京・新橋の「フロリダ」というダンスホールで働いていて、そこで「ブルーコーツオーケストラ」というビッグバンドが演奏していました。よみうりホールで開催されるジャズコンサートのあと、「フロリダ」に行って生演奏を見たら、もう、サックスがほしくてたまらなくなって。

親父はモーターやトランスの修理業をやっていたので、工場ではクズ電線がたくさん出る。ちょうど朝鮮戦争の特需で、クズ電線も高く売れたんですね。1キロ300円。時々、2階の押し入れの親父のカバンから、お金が束になっていない時、いただいていました。

ある日、押し入れを覗いていたら、親父が後ろから「貞夫、おまえ、なにやってんだ？」。咄嗟に「ちゃんとあるか数えてました」なんて言い訳したりしてね。（笑）

でも、正直にサックスがほしいと言ったら、僕を東京に連れていって買ってくれたんです。実は親父は、もともとは琵琶奏者でした。自分もミュージシャンだったから、僕が音楽をやることに理解があったんですね。

高校を卒業する時、音楽が好きでたまらないから2年だけ東京で好きなことをやらせてくれと言ったところ、許してくれた。そこから、僕のミュージシャン人生が始まったわけです。

昼間はダンスホールで、夜はキャバレーで演奏するようになり、未成年なのにけっこう稼いでいましたよ。そのうち、厚木や立川の米軍キャンプを回って演奏するようにもなりました。

