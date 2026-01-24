絶対に外さないと思う「北海道のお土産」ランキング！ 2位「じゃがポックル」を抑えた1位は？【2026年調査】
厳しい寒さが続くこの季節、あたたかい飲み物と一緒に楽しむお菓子は格別の癒やしを届けてくれます。 自宅で過ごす冬のひとときを豊かに彩る、現地ならではのこだわりが詰まった商品をまとめました。
All About ニュース編集部では、2026年1月9日、全国20〜60代の男女250人を対象に、「絶対に外さないお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、絶対に外さないと思う「北海道のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「北海道産のジャガイモの旨みが凝縮されており、サクサクとした独特の食感と絶妙な塩加減が後を引く美味しさだから」（30代男性／愛知県）、「あまり油っぽくなく、サクサクしていて、性別、年代を問わない気がします」（40代女性／東京都）、「実際に食べて美味しかった。北海道でも看板商品として並んでいた」（20代男性／大阪府）といった声が集まりました。
回答者からは「1番の知名度なので、とりあえずこれを選んでおけば間違いないと思う」（40代女性／福島県）、「個包装で配りやすく、年代や好みを問わず喜ばれやすいため、誰に渡しても失敗しにくいと感じる」（30代女性／秋田県）、「知名度と美味しさ、好き嫌いが少ない。小分けされていて職場などでも気軽に配りやすい」（40代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：じゃがポックル（カルビー）／33票北海道産のジャガイモを皮付きのままカットし、独自の製法でサクサクした食感に仕上げた「じゃがポックル」。オホーツクの塩が引き立てる素材の旨味と、小袋で配りやすい点が魅力です。お菓子としてはもちろん、お酒のおつまみとしても幅広い層から絶大な支持を集めています。
1位：白い恋人（ISHIYA）／118票北海道土産の代名詞ともいえる「白い恋人」が、2位に大差をつけて1位に輝きました。サクッとした食感のラング・ド・シャで、オリジナルのホワイトチョコレートをサンドした上品な味わいは、長年愛され続けている定番中の定番。高級感のあるパッケージと、いつ食べても変わらない安心のクオリティーが選ばれる理由です。
