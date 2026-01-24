「セレブみたい」女性俳優、産後初の“夫婦でおでかけ”ショット公開「スタイル抜群」「いつ見ても可愛い」
俳優の奥仲麻琴さんは1月23日、自身のInstagramを更新。髪を切ったことを報告し、街中でのソロショットを公開ました。
【写真】ボブヘアになった奥仲麻琴
コメントでは「ママになってもめちゃくちゃ可愛い」「いつ見ても可愛いね」「ボブかわいい似合う」「おぉぉぉセレブみたい」「楽しみが出来てハッピーですね！」「旦那さんが羨ましいです」「ラブラブだ」「スタイル抜群ですね」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「ボブかわいい似合う」奥仲さんは「産後はじめて夫婦でおでかけした日 今まで2人だったのになんだか変な感じでした笑」とつづり、4枚の写真を投稿。夫が撮影したのでしょうか、街中での自身のソロショットです。また「髪の毛もバッサリ切りました！バタバタなので少しでも乾かす時間が少なくしたくて..とっても楽になりました」とのこと。ボブヘアがとても似合っています。
2025年12月に出産を報告2025年12月17日に「先日無事に第一子となる女の子を出産いたしました」と報告していた奥仲さん。赤ちゃんの小さい手と足が写っています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
