あべのハルカスで「不二家 バレンタインイベント」開催！ 人気お菓子を好きなだけ詰められる体験型イベントも実施
「不二家」は、1月28日（水）〜2月17日（火）の期間、バレンタインイベント「Peko Poko Chocolate Labo」を、大阪・大阪市にあるあべのハルカス近鉄本店 ウイング館 2階 イベントスペースで開催する。
【写真】レトロでかわいいグッズも展開！ バレンタインイベントの詳細
■コンテンツが盛りだくさん
今回開催される「Peko Poko Chocolate Labo」は、ペコちゃんとポコちゃんのチョコレート研究所をイメージした会場で、チョコレート商品の展示やバレンタイングッズの販売などが行われる期間限定のイベント。
会場では、研究員姿のペコちゃんと一緒に「不二家」の人気商品を見て、学んで、楽しめる展示パネルが用意されるほか、「不二家」の人気お菓子をオリジナルデザインの袋に好きなだけ詰められる1日30人限定の体験型イベントに参加できる。
また、ニューレトロなデザインがかわいい本催事先行発売のグッズも販売。レトロなペコちゃんとポコちゃんをあしらった「ペコちゃんレトロモダンミニタオル」や「ペコポコチョコ缶」、「ペコポコチョコポーチギフト」などが並ぶ。
さらに、「ペコちゃん×サンリオキャラクターズコラボPOPUP ブース」が、あべのハルカス近鉄本店に初登場。描き下ろし新デザインを使用したパネル展示をはじめ、キュートなコラボグッズの販売や、ペコちゃん＆ハローキティのグリーティングも行われる。
それから、会場で2500円以上買い物をした人には、オリジナルのデザインが入ったショッパーをプレゼント。加えて、「Peko Poko Chocolate Labo」会場と「Pekolicious」でそれぞれ1500円以上買い物をしてスタンプを集めると「オリジナルニットポーチ」がもらえる（価格は税込み）。
【写真】レトロでかわいいグッズも展開！ バレンタインイベントの詳細
■コンテンツが盛りだくさん
今回開催される「Peko Poko Chocolate Labo」は、ペコちゃんとポコちゃんのチョコレート研究所をイメージした会場で、チョコレート商品の展示やバレンタイングッズの販売などが行われる期間限定のイベント。
また、ニューレトロなデザインがかわいい本催事先行発売のグッズも販売。レトロなペコちゃんとポコちゃんをあしらった「ペコちゃんレトロモダンミニタオル」や「ペコポコチョコ缶」、「ペコポコチョコポーチギフト」などが並ぶ。
さらに、「ペコちゃん×サンリオキャラクターズコラボPOPUP ブース」が、あべのハルカス近鉄本店に初登場。描き下ろし新デザインを使用したパネル展示をはじめ、キュートなコラボグッズの販売や、ペコちゃん＆ハローキティのグリーティングも行われる。
それから、会場で2500円以上買い物をした人には、オリジナルのデザインが入ったショッパーをプレゼント。加えて、「Peko Poko Chocolate Labo」会場と「Pekolicious」でそれぞれ1500円以上買い物をしてスタンプを集めると「オリジナルニットポーチ」がもらえる（価格は税込み）。