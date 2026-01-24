榛葉幹事長＆玉木代表と3ショット瓩!?

香川県を中心に活動するガールズユニット「MEiSM」メンバーで、東かがわ市議会議員としても活動する淀紀清(よど・きすず、28)の投稿が反響を呼んでいる。

「私香川県でアイドル続けながら、地方議員やってるんですが」とXに書き出した淀は「たくさんの人に 『全国にもそんな人おる？？』 と聞かれるので有識者の皆さま もし居たら教えて欲しいです！私の見る限りアイドル▶︎卒業▶︎政界 はちらほら！」と、自身と同じく爛▲ぅ疋襪叛治家瓩瞭鹽疥に挑む人物がいるかどうか問いかけた。

この投稿にSNSでは「現役アイドル兼業なんですね！」「アイドルと政治家の二足の草鞋は初めて聞いたかも.」「推して頂くお仕事ってのは共通ですね」「陳情してもいいですか？」「どっちも全力で尊敬する」といった淀へのコメントのほか「現役アイドルはいないかも？」「東京都港区の新藤加菜区議会議員もネットアイドル辞めたって言ってないから一応現役だと思う」「荒川区議会議員の夏目亜季さん」「名古屋でアイドルが政治家に転身するって子がいましたね」「アイドル議員といえば八戸市の藤川ゆり議員」などの情報が寄せられていた。 地元出身の淀は23年の市議選に国民民主党から立候補し当選。議員活動と並行してアイドルとしても活躍している。