◇フィギュアスケート 四大陸選手権(日本時間23日、中国・北京)

女子シングルは23日にフリースケーティングが行われ、トップの青木祐奈選手が前日2位のショートプログラム(SP)と合わせ優勝。また中井亜美選手が2位に、千葉百音選手が3位に入り、日本勢が表彰台を独占しました。

SPを終えて日本勢3選手が1〜3位と好調な滑り出しを見せていた今大会。SPで自己ベストの演技を見せ2位でスタートした青木選手は、この日のフリーでも自己ベストとなる145.98点をマーク。トータル217.39点で、SP首位の中井選手を抜き優勝を飾りました。

ミラノ・コルティナオリンピック代表の中井選手は、フリーは141.95点となりトータル2位に。同じく代表の千葉選手はSP＆フリーともに3位で、合計でも3位となっています。

また、同日にはアイスダンスのフリーダンスも開催。ミラノ・コルティナ五輪団体代表の吉田唄菜選手＆森田真沙也選手組は7位で、前日6位のリズムダンスと合わせてトータル7位でした。

▽女子シングル結果1.青木祐奈 217.39(SP:71.41【2】、FS:145.98【1】)2.中井亜美 215.78(SP:73.83【1】、FS:141.95【2】)3.千葉百音 202.23(SP:68.07【3】、FS:134.16【3】)