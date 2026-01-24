週末ブランチに♪お店みたいなとろっとろ断面美『卵ホットサンド』もフライパンで簡単
お店で食べるような、とろとろ食感のホットサンド。実はフライパンひとつで、自宅でも手軽に作れるんです。
牛乳入りの卵は、うっとりするほどなめらか。ケチャップのほどよい酸味で、後味もすっきりです。ゆったり過ごしたい休日のブランチに、おうちでカフェ気分を楽しんで。
『スクランブルドエッグのホットサンド』のレシピ
材料（2人分）
食パン（8枚切り）……4枚
〈卵液〉
卵……4個
牛乳……大さじ4
塩……小さじ1/4
トマトケチャップ……大さじ2
マヨネーズ……大さじ1
バター……40g
作り方
（1）ボールに卵を割り入れてよく溶きほぐし、牛乳と塩を加えてさっと混ぜる。食パン2枚にケチャップを等分に塗る。
（2）フライパンにバター20gを弱火で溶かす。〈卵液〉の1/2量を流し入れて木べらで大きく混ぜ、残りも加えて混ぜて、半熟状になったら火を止める。ケチャップを塗ったパンに等分にのせ、マヨネーズを大さじ1/2ずつかけて残りの食パンを重ねる。フライパンをさっと拭く。
（3）フライパンにバター10ɡを弱火で溶かし、（2）を1組入れる。平らな鍋のふた（なければフライ返し）でぎゅっと押さえなが ら、焼き色がつくまで両面を3 分ずつ焼き、取り出す。フライパンをさっと拭いてもう1 組も同様に焼き、横半分に切る。
POINT
マヨは大さじ1/2ずつが目安ですが、キャップの「細口」で線を描くようにざっくりかければOKです！
ゆっくり過ごしたい朝や昼に、とろとろ卵のホットサンドを。お気に入りの飲み物と一緒に、召しあがれ。