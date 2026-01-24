週末ブランチに♪お店みたいなとろっとろ断面美『卵ホットサンド』もフライパンで簡単

お店で食べるような、とろとろ食感のホットサンド。実はフライパンひとつで、自宅でも手軽に作れるんです。

牛乳入りの卵は、うっとりするほどなめらか。ケチャップのほどよい酸味で、後味もすっきりです。ゆったり過ごしたい休日のブランチに、おうちでカフェ気分を楽しんで。

『スクランブルドエッグのホットサンド』のレシピ

材料（2人分）

食パン（8枚切り）……4枚

〈卵液〉

卵……4個

牛乳……大さじ4

塩……小さじ1/4

トマトケチャップ……大さじ2

マヨネーズ……大さじ1

バター……40g

作り方

（1）ボールに卵を割り入れてよく溶きほぐし、牛乳と塩を加えてさっと混ぜる。食パン2枚にケチャップを等分に塗る。

（2）フライパンにバター20gを弱火で溶かす。〈卵液〉の1/2量を流し入れて木べらで大きく混ぜ、残りも加えて混ぜて、半熟状になったら火を止める。ケチャップを塗ったパンに等分にのせ、マヨネーズを大さじ1/2ずつかけて残りの食パンを重ねる。フライパンをさっと拭く。

（3）フライパンにバター10ɡを弱火で溶かし、（2）を1組入れる。平らな鍋のふた（なければフライ返し）でぎゅっと押さえなが ら、焼き色がつくまで両面を3 分ずつ焼き、取り出す。フライパンをさっと拭いてもう1 組も同様に焼き、横半分に切る。

POINT

マヨは大さじ1/2ずつが目安ですが、キャップの「細口」で線を描くようにざっくりかければOKです！

ゆっくり過ごしたい朝や昼に、とろとろ卵のホットサンドを。お気に入りの飲み物と一緒に、召しあがれ。

（『オレンジページ』2025年11月2日号より）