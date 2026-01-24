■フィギュアスケート四大陸選手権・2日目（日本時間23日、中国・北京）

女子シングルのフリースケーティング（FS）が行われ、ショートプログラム（SP）2位の青木祐奈（24、MFアカデミー）が逆転で初優勝を飾った。ほぼノーミスの会心の演技で、フリーの自己ベストを20点近く更新する145.98点をマークした。

日本勢はミラノ・コルティナ五輪日本代表でSP首位の中井亜美（17、TOKIOインカラミ）は合計215.78点で2位。同じく五輪代表でSP3位発進の千葉百音（20、木下グループ）は202.23点の3位に入り、日本勢が表彰台を独占した。

青木は冒頭の3回転ルッツー3回転ループのコンビネーションを成功させると、トウループ、サルコウと3回転ジャンプを次々と決めていった。後半もフリー曲『ラ・ラ・ランド』のアップテンポなリズムに乗り、軽快なステップで観客を魅了。3回転フリップで回転不足の判定になったが、ほぼノーミスで滑り切った。演技後は満面の笑みで声援に応え、得点は昨年NHK杯の126.59点を19.39点上回る、145.98点の自己新をマーク。合計も217.39点で、ショート、フリー、合計と全て自己新を叩き出し、四大陸初出場で初優勝を果たした。

SP3位の千葉は3回転サルコウで着氷が乱れたが、他のジャンプではミスを最小限にとどめ安定感をみせた。だが、ルッツ、ループジャンプで回転不足をとられるなど、得点を伸ばせず。

最終滑走の中井は、冒頭のトリプルアクセルで転倒したが、以降のジャンプではミスを引きずらない強さを発揮。五輪に向け順調な仕上がりをみせた。

【女子シングル結果】

1）青木祐奈 217.39点（SP71.41、FS145.98）

2）中井亜美 215.78点（SP73.83、FS141.95）

3）千葉百音 202.23点（SP68.07点、FS134.16）

4）B.テネル（米国）199.37点（SP66.16、FS133.21）

