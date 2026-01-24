今回は、不倫三昧の夫への妻の復讐についてのエピソードを紹介します。

夫に「今まで悪かった」と何度も謝られたけど…

「ある日、15歳年上の夫に『職場の子と不倫した』と悪びれる様子もなく告白されたんです。その後、夫は一人だけではなく、複数の女子社員と関係をもっていることが分かり、頭が真っ白になりました。

それからしばらくして、夫の不倫が社内でバレ、夫は異動を命じられました。当然というか、異動先では居心地がかなり悪そうです。で、夫は私に『今まで悪かった』と何度も謝ってきたのですが、そこで私が『離婚しないから安心してね』と伝えると、夫はほっとした様子でしたね。

でも実は、数年後に夫とは離婚するつもりです。その頃には夫も50代ですし、今みたいに元気もないしモテないでしょうからね。これは、私なりの夫への復讐です」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2024年2月）

▽ この夫はもともと若く見える方だったそうですが、社内で不倫発覚後、かなり老けこんだみたいです。今は妻に対し「もう二度と不倫なんてしない」と何度も言っているようですが、時すでに遅しですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。