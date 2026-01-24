1月30日に公開される映画『HELP／復讐島』より、2本の新映像が公開された。

参考：レイチェル・マクアダムス＆ディラン・オブライエンが語る 『HELP/復讐島』特別映像公開

『ドクター・ストレンジ／マルチバース・オブ・マッドネス』や『スパイダーマン』シリーズなどのヒーロー映画や、『死霊のはらわた』シリーズなどのホラー映画を手がけてきたライミの最新作となる本作は、“逃げ場のない無人島”で人間の狂気と復讐心を炙り出す“復讐エンターテインメント”。

舞台は“無人島”。コンサル会社の戦略チームで働くリンダ（レイチェル・マクアダムス）は、誰よりも数字に強く有能。しかし、パワハラ気質の新上司・ブラッドリー（ディラン・オブライエン）に目をつけられ、鬱屈とした日々を送っていた。ある日、出張のために乗り込んだ飛行機が墜落し、目を覚ますと、そこは見渡す限りの孤島。生き残ったのは、 よりによって大嫌いな上司と自分の2人だけだった。怪我で動けないブラッドリー。リンダは持ち前のサバイバル スキルで食料を確保し、火を起こし、状況の立て直しを図るが、次第に2人の“力関係”が逆転し始める。「忘れるなボスは私だ、私のために働け」と無人島でもいばり散らすブラッドリーに対して「もうオフィスはないのよ」とバッサリ切り捨てるリンダ。やがて彼女の中に抑え込まれていた怒りと復讐心が、静かに、しかし確実に膨れ上がっていく。誰もいない無人島で、立場も理性も崩壊していく先に待つのは、想像を絶する結末だった。

公開されたのは、有能な部下・リンダ（レイチェル・マクアダムス）とパワハラ気質の新上司・ブラッドリー（ディラン・オブライエン）の立場が鮮やかに逆転していく様子を捉えた2本のクリップ映像。

足を怪我したブラッドリーを心配し安静にするように促すリンダに対し、「社長に指図するな、お前はクビだ」と言い放つ“クソ”上司・ブラッドリー。無人島では何の意味も持たない言葉に嘲笑するリンダの表情は、見ているだけで痛快だ。無人島での生活は2週間を過ぎると、リンダはそのサバイバル能力を遺憾なく発揮、島を探索して新しい水源を見つけ、手作りのバックパックを披露するなど、過酷な環境に適応していく。対するブラッドリーは助けが来ない状況に怒りが募るばかりだった。

ライミ監督は、「リンダの能力と自己認識の成長、ブラッドリーが自分の本性と闘う姿との対比を見事に表現している」と、この引き込まれるストーリー展開を作り上げた脚本・俳優陣を称えている。

◼️公開情報『HELP/復讐島』1月30日（金）劇場公開出演：レイチェル・マクアダムス、ディラン・オブライエン監督・製作：サム・ライミ配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン©2026 20th Century Studios. All Rights Reserved.（文＝リアルサウンド編集部）