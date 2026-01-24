SCANDALと日食なつこが、3月15日にビルボードライブ横浜にて行われる音楽イベント『Grooving Night Premium with Billboard JAPAN Women In Music』に出演する。

本公演は、ホストアーティストをSIRUPが務める音楽イベント『Grooving Night』と、米ビルボードが主催する音楽業界で活躍する女性たちをエンパワーメントしたアーティストを毎年“ウーマン・オブ・ザ・イヤー”として表彰する『ビルボード・ウィメン・イン・ミュージック』の日本版『Billboard JAPAN Women In Music』とのコラボレーション企画として、3月8日の国際女性デーを含む月間に初開催される。

特別編となる今回は、ホストアーティストをSCANDALが務め、ゲストアーティストとして日食なつこが登場する。初共演となる両者がライブに加えて、パジャマを着用しベッドの上でお互いの楽曲に関する話から社会に対して感じていることまで、幅広いテーマで語り合い、リスナーと共有することで“音楽・社会・人”をつなげていく。

チケットは、2月11日よりClub BBL会員／法人会員受付、2月17日にイープラスにて一般販売が開始となる。

