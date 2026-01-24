スタッド・ランス会長が中村敬斗の今冬退団を否定「以前言ったように移籍することはない」
スタッド・ランスのジャンピエール・カイヨ会長が23日、FW中村敬斗が今冬に移籍する可能性を否定した。地元紙『ユニオン』が伝えている。
中村は2023-24シーズンからスタッド・ランスに所属しており、リーグ・ドゥ(フランス2部)に降格した今季開幕前は移籍を望んでいたものの実現しなかった。そうして臨んだ今季はここまでリーグ戦14試合に出場して8得点2アシストを記録。開幕5試合を欠場していた中でも得点ランキングでは首位まで2ゴール差の位置につけている。
活躍ぶりに欧州間での移籍の噂も出てきているが、カイヨ会長は「移籍することはないと以前言ったように移籍することはない」と明言してシーズン中に退団する可能性を否定。地元紙はクラブ上層部の姿勢を「5か月経過した今でも変わらない」と綴り、開幕ごろと変わらず中村をクラブにとどめる方針があることを伝えた。
スタッド・ランスは1年でのリーグアン復帰を目指す中で自動昇格圏まで3ポイント差の5位となっている。
中村は2023-24シーズンからスタッド・ランスに所属しており、リーグ・ドゥ(フランス2部)に降格した今季開幕前は移籍を望んでいたものの実現しなかった。そうして臨んだ今季はここまでリーグ戦14試合に出場して8得点2アシストを記録。開幕5試合を欠場していた中でも得点ランキングでは首位まで2ゴール差の位置につけている。
スタッド・ランスは1年でのリーグアン復帰を目指す中で自動昇格圏まで3ポイント差の5位となっている。