ギャップがロバート・インディアナのコレクションを発売、「LOVE」モチーフのアイテムを展開

「ギャップ（Gap）」が、アーティスト ロバート・インディアナ（Robert Indiana）から着想を得たコレクション「Gap | Robert Indiana」を発売した。ギャップ 新宿フラッグス店と公式オンラインストアで取り扱っている。

同コレクションでは、ロバート・インディアナの代表作品「LOVE」のデザインを施したメンズ、ウィメンズ、キッズ・ベビーのアイテムを全18型展開。メンズはギャップの創業年である「1969」にロバートの代表作「The Ten Numbers」のデザインを施したポロシャツ（9990円）をはじめ、デニムエプロン（9990円）、トートバッグ（8990円）、ベースボールキャップ（4990円）などを用意。ウィメンズはLOVEのモチーフを施したカラーブロックデザインのラグビーシャツ（7990円）、ストライプ柄のパジャマシャツ（7990円）、Tシャツ（6990円）、ショートパンツ（2990円）ラインナップし、キッズ・ベビーはフーディー（7990円）やグリーンストライプのラグビーポロ（5990円）などを揃える。

