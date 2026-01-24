タレントのイモトアヤコ（40）が、時差ボケで早く起きた朝に作ったという日本食を披露した。

これまでにも、壁一面に本が並ぶ自宅の一室や4歳の長男と2人旅を満喫する姿など、プライベートの様子をSNSで発信しているイモト。

2024年9月27日に更新したYouTubeチャンネルでは、自宅キッチンにある、こだわりの食器や調理家電を披露しており、「綺麗だけど生活感もあって、めっちゃ好感持てるーー！」「すごく丁寧な暮らしでステキ」などのコメントが寄せられ、話題になっていた。

時差ボケで早く起きた朝に作った料理

2026年1月23日に更新したInstagramでは、自宅キッチンで料理をする様子を動画で紹介。

「時差ボケで早く起きた朝は温かい日本食を食べたくなります」と、土鍋で炊いたご飯や野菜がたっぷり入ったおみそ汁、焼きナスが並んだ日本食を披露した。

この投稿にファンからは、「イモトさん見習って丁寧な暮らしせねば…」「土鍋ご飯最高ですね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）