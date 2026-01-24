渡邊圭祐×葵わかな『2126年、海の星をさがして』、釧路版ポスタービジュアル解禁 ロケ地・釧路での舞台あいさつ開催も決定
北海道釧路市を舞台にした渡邊圭祐主演の映画『2126年、海の星をさがして』より、釧路版ポスタービジュアルが解禁された。また、本作が第二回北海道国際映画祭で特別招待作品に選出され、地元釧路で舞台あいさつが開催されることも決まった。
本作は、かつて熱中したRPGゲーム『G.G.O.』の続編の舞台誘致をきっかけに、地元・釧路で再会した幼なじみたちが街の未来のために奮闘する物語。釧路市民の郷土愛（シビックプライド）の醸成を目的に「釧路市シビックプライド醸成長編映像制作実行委員会」を組成し、映画制作による地域活性化、地方創生支援を目指したプロジェクトで、9月末から10月中旬まで釧路市を中心に行われた撮影には、多くの市民エキストラも参加した。
劇中には、釧路港、新富士市場、釧路和商市場、釧路湿原、阿寒湖畔など、釧路市内の多彩な場所が登場し、広大な美しい自然、そしてノスタルジックな街並みまで、釧路の多面的な魅力が映像作品として色鮮やかに描き出されている。
監督は『ガメラ』シリーズ、『デスノート』等の金子修介、脚本は『夜明けまでバス停で』『「桐島です」』などの梶原阿貴が担当。
主人公のゲームオタク・巌（いわお）を映画初単独主演の渡邊圭祐が演じる。ヒロイン・燈（あかり）を演じるのは葵わかな。二人に協力する幼なじみ役を上川周作と小西桜子が演じるほか、東京の不動産・金融コンサルタント役で萩原聖人、巌の母役で小林聡美が出演する。
本作は第二回北海道国際映画祭で特別招待作（オープニング作品）として上映される。2月13日18時30分からにニセコ会場での上映が決定しており、現地では金子修介監督による舞台あいさつも予定。また、3月28日にはイオンシネマ釧路で、渡邊圭祐、葵わかな、釧路出身の俳優・久保千咲、金子修介監督による舞台あいさつが行われる。
映画『2126年、海の星をさがして』は、3月20日よりイオンシネマ釧路にて先行公開。
