『キミとアイドルプリキュア♪』第49話「キミと一緒に！キラッキランラン♪」、うたはダークイーネの見せる闇の世界でひとり立ち尽くす
アニメ「プリキュア」シリーズ第22弾『キミとアイドルプリキュア♪』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜8時30分）の第49話「キミと一緒に！キラッキランラン♪」が、あす1月25日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】大切なみんながいるから輝ける！ 第49話予告映像
本作のモチーフは「アイドル」で、テーマは「“キミ”がいるから輝ける、強くなれる！」。
主人公・咲良うたは、歌うのが大好きな中学2年生。ある日、伝説の救世主アイドルプリキュアを探しにきた妖精プリルンと出会う。プリルンは、ふるさとのキラキランドが、チョッキリ団のボス・ダークイーネによって、真っ暗闇にされてしまったのだ。そんな中、街の人のキラキラがチョッキリ団によって奪われ…大ピンチ。「キラッキランランにしたい！ 私の歌で！」。うたの決意が結ばれ、伝説の救世主《キュアアイドル》に変身する。
主人公のキュアアイドル／咲良うたを松岡美里が、キュアウインク／蒼風ななを高橋ミナミが、キュアキュンキュン／紫雨こころを高森奈津美が、キュアズキューン／プリルンを南條愛乃が、キュアキッス／メロロンを花井美春が演じる。
■第49話「キミと一緒に！キラッキランラン♪」あらすじ
ダークイーネの力に圧倒されながらもなんとか立ち上がるうた（声：松岡美里）だったが、ついにダークイーネの真っ暗闇に閉じ込められていく。声をふるわせながら「どうして世界を真っ暗闇にしたいの？」と聞くうたに、自分の目的を語るダークイーネ。
ダークイーネの見せる真っ暗闇の世界でひとり立ち尽くすうた。頼るように取り出したのは――。そして、真っ暗闇に包まれたままのはなみちタウンにやがていくつかの小さな光が灯り始めて――。
『キミとアイドルプリキュア♪』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて毎週日曜8時30分放送。
※高橋ミナミの「高」は「はしごだか」が正式表記
