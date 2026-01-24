『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』第47話「GO FIGHT 陸王！百の夜が明けるとき」、陸王 VS 竜儀 因縁のふたりが激突する
冬野心央が主演を務める、スーパー戦隊シリーズ49作目『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（テレビ朝日系／毎週日曜9時30分）の第47話「GO FIGHT 陸王！百の夜が明けるとき」が、あす1月25日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】アイドルプロデューサー竜儀が爆誕！ 第47話予告
本作は、これまでのスーパー戦隊の中でも、最高最強の《ナンバーワン》を目指し、子どもたちに圧倒的な人気のある動物や恐竜＝《獣（けもの・ジュウ）》をモチーフにしたヒーローが活躍する物語となる。これまでの50年を超越する“ナンバーワン”の感動を生み、次の50年に向けて先陣を切る“ナンバーワン”の作品を目指す。
ゴジュウウルフ／遠野吠役を冬野心央、ゴジュウレオン／百夜陸王役を鈴木秀脩、ゴジュウティラノ／暴神竜儀役を神田聖司、ゴジュウイーグル／猛原禽次郎役を松本仁、ゴジュウユニコーン／一河角乃役を志田こはく、ゴジュウポーラー／熊手真白役を木村魁希が演じる。
■第47話「GO FIGHT 陸王！百の夜が明けるとき」あらすじ
ゴジュウジャー内指輪争奪戦トーナメント第2バトルは、陸王（鈴木）VS竜儀（神田）！ だが、互角の実力ゆえに、勝負はつかない…。
そこで竜儀は、陸王にある提案を持ちかける。それは、竜儀が陸王をプロデュースし、「アイドルナンバー1に返り咲く」という願いを叶えられたなら、指輪をもらうというものだった。
さっそくアイドルプロデューサー・竜儀は、テガソード（声：梶裕貴）とのコラボによる、“いやさかすぎる百夜陸王プロデュース作戦”を始動。しかし、自称トップリクオニストのブーケ（まるぴ）は、この作戦を黙って見ていられず、自らもプロデュースに名乗りを上げ、竜儀と争い始め…！
『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時30分放送。
