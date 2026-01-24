『仮面ライダーゼッツ』第19話「択ぶ」、敵であるナイトメアの起源が明らかに
今井竜太郎が主演を務める、『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時）の第19話「択ぶ」が、あす1月25日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】CODEという組織の秘密を知って同様する莫 第19話予告
冴えない日常を送る普通の好青年（自称）の万津莫（今井竜太郎）は、自分で夢をコントロールできる明晰夢の力で、眠りにつくと無敵のエージェントに。夢の世界に現れた悪夢”を現実のものにしようとする怪人・ナイトメアの侵略を阻止するため、莫は夢の中で手に入れたベルトで「仮面ライダーゼッツ」に変身する！
■第19話「択ぶ」あらすじ
莫（今井）はジャーナリストである現在の紅覇（平川結月）と会い、CODEという組織の秘密を知ることに。動揺する莫はエージェントとしての戦いに疑問を抱く。
そんな莫にねむ（堀口真帆）はナイトメアは自分の深層心理から生まれているのかも、と告白。悲嘆に暮れるねむに寄り添った莫は、再び襲いかかるデスゲームナイトメアに敢然と立ち向かう！
『仮面ライダーゼッツ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。
