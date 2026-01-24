ドジャース・山本由伸投手（２７）が２４日、都内の「ＮＩＫＥ ＨＡＲＡＪＵＫＵ」でスペシャルトークショーを行い、自身がＭＶＰに輝いた昨季のワールドシリーズ（ＷＳ）の“秘話”を披露した。

ブルージェイズ相手に延長１８回の激闘となったＷＳ第３戦。第２戦で１０５球を投げて完投勝利していた山本はそれから中１日だったが、幻の延長１９回に備えてブルペンで投球練習を行っていた。 ＭＣの杉谷拳士氏から当日の様子を聞かれた右腕は「あの日ももちろん投げる予定なかったので。試合始まった時にコーヒー飲んでましたし（笑）。めっちゃゆっくりしてましたし、あの日たまたま（球場に）おすし屋さんが来てくれる日だったんですよ。だから３回ぐらいでちょっと軽食がてら、僕すしとか食べてました（笑）。本当に投げるわけなかったので。そこから気付いたら１７、１８回、ブルペン行っていたので。その日振り返ったらちょっとおもしろかったですね」と笑顔。「練習も試合前に済ませるので。あとはもうチームメートの応援、試合を応援するだけだったので。別にコーヒーを飲んではいけないというルールもないですし、リラックスじゃないですけど、そういった感じで最初過ごしていて。試合が進んだらどんどん投手がいなくなってきたので。周り見ても（投げるとしたら）僕がスネルかだったので。スネルは翌日先発だし、これ多分自分だよなっていう（笑）。その辺からすごい早かったですね、時間が」と振り返った。

山本はオリックスで３年連続ＭＶＰ＆沢村賞という実績を引き下げ、１２年総額３億２５００万ドル（約４６１億円＝契約発表時のレート）の大型契約で２４年からドジャース加入。渡米１年目は右肩を痛めた影響もあり、１８試合で７勝（２敗）止まりだったが、開幕投手を務めた昨季はチームで唯一ローテを守り抜き、３０試合で１２勝８敗、リーグ２位の防御率２・４９。さらに２０１奪三振と本来の実力を発揮し、ＷＳでは４勝のうち３勝を挙げてＭＶＰに輝いた。特に延長１１回までもつれた第７戦では９回途中から登板。９６球の熱投だった第６戦から“中０日”という伝説をつくって胴上げ投手となり、ド軍史上初の連覇に貢献していた。