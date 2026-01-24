3児の母・中村仁美アナ「完全なるマンネリ」中2男子弁当6選公開「栄養バランス取れててすごい」「色とりどりで美味しそう」の声
【モデルプレス＝2026/01/24】フリーアナウンサーの中村仁美が1月23日、自身のInstagramを更新。手作り弁当6選を公開し、話題を集めている。
【写真】さまぁ〜ず大竹の46歳妻「食欲そそる」中2息子へのマンネリ弁当
中村は「お弁当備忘録」とつづり、中学2年生の長男に作った弁当の写真6つをコラージュにして投稿。「焼きそば弁当」「ホテルのカレー＆義母ハムカツ弁当」「前夜のキムチチゲ弁当」「寒いけど冷やしうどん弁当」「ササミフライ弁当」「肉野菜丼おみそ汁付き弁当」と色とりどりの弁当を公開し、「完全なるマンネリです」ともつづった。
この投稿に「私もマンネリしてます」「栄養バランス取れててすごい」「勉強頑張れる」「食欲そそる」「色とりどりで美味しそう」「料理上手」などと反響が寄せられている。
中村アナは、お笑いコンビ・さまぁ〜ずの大竹一樹と2011年3月に結婚。2012年3月に長男、2015年9月に次男、2019年6月に三男の誕生を伝えた。（modelpress編集部）
◆中村仁美の投稿に反響
