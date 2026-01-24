米ＭＬＢネットワークは２３日、ドジャースのＤ・ロバーツ監督の単独インタビューの模様をＳＮＳに掲載。ワールドシリーズＭＶＰに輝いた山本由伸投手について語った模様をポストした。

山本は同シリーズ第２戦で９回完投勝利。延長１８回にもつれた第３戦ではブルペン待機を志願した。第６戦でも６回１失点で勝利投手となると、第７戦で中０日リリーフ登板。同シリーズで３勝を挙げ、ＭＶＰに選出された。

インタビュアーから「何より印象に残るのが山本だ。彼は第６戦で９６球を投げた直後に『第７戦も行ける』と自ら申し出てきた」と質問されたロバーツ監督は以下のように答えた。

「我々は第２戦で山本が何を成し遂げたか（９回完投）したかを見ている。それに第３戦では彼はブルペンで準備ができていて、１９回に入る準備までしていた。だから、そこで多少の負担もすでにあった。さらに第６戦、敗退が決まる可能性のある試合で、彼があの試合を勝ち取ってくれた。その上で、第７戦でも投げられると申し出てきた。あれは英雄的だったし、前例のないことだ。私としては、どうにかして彼をあの試合に起用するつもりだった」と山本の男気にこたえる起用だったとあらためて振り返った。