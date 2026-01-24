TOBEアーティスト集結＜to HEROes 〜TOBE 3rd Super Live〜＞開催決定
TOBEアーティストが集結するコンサート＜to HEROes 〜TOBE 3rd Super Live〜＞の開催が決定した。
昨年に続き3回目となる今回は、4月20日〜22日に愛知 バンテリンドーム ナゴヤにて、5月16日〜17日には北海道 大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）にて計5日間の開催となる。
出演アーティストは三宅健、北⼭宏光、Number_i、IMP.、ISSEI、CLASS SEVEN、wink first(TRAINEE)、TRAINEEらを予定。開催発表に伴い特設サイトも開設となった。
■＜to HEROes 〜TOBE 3rd Super Live〜＞
2026年4月20日、21日、22日 @愛知/バンテリンドーム ナゴヤ
2026年5月16日、17日 @北海道/大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）
◆出演アーティスト（予定）
三宅健/北⼭宏光/Number_i/IMP./ISSEI/CLASS SEVEN/wink first(TRAINEE)/TRAINEE
※出演者は変更となる場合がございます。
