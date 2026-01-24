アラブ首長国連邦（UAE）のアブダビで米国、ロシア、ウクライナの実務者が会い、戦争終結案を議論する初の3カ国協議を開く。ただ、領土問題は最終合意まで相当な難航が予想される。

ウクライナのゼレンスキー大統領は22日（現地時間）、スイス・ダボスで開催された世界経済フォーラム（WEF）に出席し、トランプ米大統領と会談した後、記者らにこのような内容を明らかにした。ゼレンスキー大統領は「23日から2日間、UAEでウクライナ、米国、ロシアの当局者が会って戦争終結案の議論を続ける」とし「初の3カ国協議であり、協議の開催自体が前向きな信号」と述べた。トランプ大統領も会談後に「とてもよかった」とし「ウクライナ戦争は終わらなければいけない」と強調した。

トランプ大統領はその間、3カ国協議開催の必要性を何度か強調してきた。しかし交戦が激しくなり、ロシアとウクライナの意見の隔たりが狭まらず延期されてきた。今回の協議がうまく進行すれば、トランプ大統領は「成果」として強調するに値する。

ロシア国営タス通信によると、この日、プーチン大統領はロシアのモスクワを訪問したスティーブ・ウィトコフ米大統領特使、トランプ大統領の娘婿ジャレッド・クシュナー氏らと会い、3カ国実務協議に開催に合意した。

ただ、協議の結果は不透明だ。領土問題をめぐるロシアとウクライナの隔たりが依然として大きいからだ。ウクライナはロシアが占領したクリミア半島を含むドネツク、ルハンシク（ルガンスク）、ザポロジエ、ヘルソンなどすべての占領地の全面的返還を終戦の前提条件に掲げている。半面、ロシアはこれら地域を自国の領土に編入したという立場を固守している。