「美しくなったねぇ」46歳・篠原ともえ、“透明感”あふれる近影に反響「ほんとにきれい」「眼福です」 優美な白ワンピ姿
歌手や俳優、デザイナー、音楽プロデューサーなどマルチに活動する篠原ともえ（46）が22日、自身のインスタグラムを更新。優美な雰囲気あふれる最新ショットを公開し、注目を集めている。
【写真】「美しくなったねぇ」優美な白ワンピをまとった篠原ともえの近影
篠原は「素肌についてインタビュー。コスメはお気に入りを長く愛用する派です 愛用アイテム紙面にてご紹介しました。本日発売『美的』3月号にてご覧いただけます」と告知し、2枚の撮影ショットをアップ。ふんわりとしたシルエットの白いワンピースをまとい、柔らかな笑顔を浮かべる姿が印象的だ。
この投稿に、ファンからは「透明感…」「美しくなったねぇ」「ほんとにきれい」「うっとり」「眼福です」「ドレスとてもすてきです」といった称賛の声が相次いで寄せられている。
