■スピードスケート ワールドカップ最終戦（日本時間23〜24日、ドイツ・インツェル）

ミラノ・コルティナ五輪を約2週間後に控え、W杯最終戦が開幕。女子1500mでは郄木美帆（31、TOKIOインカラミ）が1分53秒59で2位に入り、種目別で5季連続6度目の総合優勝を果たした。オランダのJ.ベーネ（26）が1分53秒34で優勝し、出場した全4レースを制覇した。

郄木は前回の北京五輪は1000mで金メダル、500mと1500m、さらに女子団体パシュートで銀メダルを獲得している。1500mは2大会（平昌大会、北京大会）で銀メダルに終わり、今大会での金メダル獲得へ並々ならぬ決意で臨む。

【女子1500m 結果】

優勝：J.ベーネ（オランダ）1分53秒34

2位：郄木美帆 1分53秒59

3位：R.ビクルンド（ノルウェー）1分53秒72

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

16位：堀川桃香（22、富士急）1分57秒12

19位：佐藤綾乃（29、ANA）1分59秒50