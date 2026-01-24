収納力アップに加えてサンシェードも内蔵!?＜収納部門＞【CGPカー用品大賞2025】

【CGPカー用品大賞2025】

大賞に輝いたのはN-BOX用のルーフコンソールだったが、アウトドア派なら画期的な機能を備えたルーフボックス、普段の買い物をより便利に！ という人なら今回特別賞をの“収納ボックス”は見逃せないアイテム。

＊ ＊ ＊

ミニバンやSUVなど大きなクルマもフル乗車となればラゲッジの容量が足りなくなるし、軽自動車やコンパクトカーでは慢性的に荷物置き場が足りないこともあるだろう。子どもを乗せる機会が多かったり家族ででかけたりすると持ち込む物が多くて車内が散らかり放題という人もいるはず。

そこで活用したいのが収納に役立つグッズだ。定番はなんといってもルーフボックス。キャンプ道具やアウトドアグッズなどをたっぷりと入れられる。

車内の小物をすっきりと整理できるアイテムも数多くリリースされているが、そんな中から大賞を受賞したのはホンダアクセスの「サンシェード内蔵大型ルーフコンソール」。

“デッドスペース”であるフロントシートの頭上空間を有効活用して収納スペースを作り出すとともにロールカーテン式のサンシェードまで組み込んだアイデア満載の商品だ。目の付け所の良さと仕上がりはさすが純正アクセサリーメーカー。車種を限定するが、N-BOX、N-BOX Customユーザーであれば、絶対にゲットしたい逸品だ。

【収納部門】

【大賞】

■上部の空間を活用した収納に開閉可能なサンシェード機能を追加！

ホンダアクセス

「サンシェード内蔵大型ルーフコンソール N-BOX用／N-BOX Custom用」（4万4000円）

▲着脱作業の手間がない、スマートな使い心地のサンシェードが最高に便利

スマートな装着感ながら容量もあり実用性抜群。N-BOXオーナーならば見逃せないアイテム。現行型に加えて先代型に対応するのも親切

許容荷重500gの2つの大型ポケット（約25×6×25cm）を作り出す。手が届きやすく使い勝手の良い位置で、ティッシュボックスを取り出せるスリットも備える。素早くセットできる引き出し式のサンシェードも内蔵している。

▼使うときだけ引き出す開閉式のサンシェード

▲ノブを引き出すと大型のサンシェードが現れ、ダッシュボード上のホルダーに固定できる。抜群の使いやすさ

▲N-BOX、N-BOX Customに対応し、現行モデル（JF5／6）用と先代モデル（JF3／4）用をラインアップする

▲ポケットに入れたティッシュボックスからティッシュを引き出せるスリット付き。使い勝手が良い

【ビジュアル賞】

■無骨さで人気のルーフボックスにトレンドカラーモデルが登場！

INNO

「ルーフギアケース720（マットベージュ）」（実勢価格:12万1000円前後）

アウトドアグッズで人気のマットベージュカラーと無骨なデザインの組み合わせは文句なしにカッコいい。立てかけ保管しやすい点もグッド！

トレンドのマットベージュカラー。無骨で角張ったデザインはSUVにマッチし、荷物を詰めやすいうえ330Lの大容量も達成。立てかけ保管を可能とするバンパーやカバーの開閉を楽にするサイドハンドルも採用している。

▼存在感があってとってもオシャレ！

▲ランクル 250やハイラックス、ジムニーなどクロカン色が強めのSUVに似合う無骨なデザインを採用している

▲カバーの開閉を楽にするサイドハンドル

▲ボックス内にスペースを生むロック付きバックル

▲立てかけ保管を実現するバンパーを搭載

▼ブラックカラーを発売して大人気に！

▲高さが抑えられた薄型ボディで、立体駐車場にも駐車しやすい。カラーはマットベージュのほかマットブラックも用意している

【フレキシブル賞】

■カバーの高さを4cmアップ！ シリーズ最大積載容量496L

Terzo

「グランフォーマ フレックス ラージ（EA462FB）」（実勢価格:9万8000円前後）

スタイリッシュなデザインだけでなく実用性も考えられたモデル。SUV主要車種で高さ制限2.2mの立体駐車場に対応できるのも注目ポイント

Terzoの最先端テクノロジーを投入したグランフォーマシリーズの中でも最大容量を誇る。風切り音の低減や車両との一体感を追求した個性的なボディは、高さが変わるフレックス機構によって容量の拡大が可能となっている。

▲フレックス機構はカバー部が4cmアップすることで容量が最大で80L拡大する。状況で使い分けが可能だ

▲簡単操作でカバーの高さを4cm高くでき、積載容量を416L→496Ｌと80Lも容量がアップする

【セーフティ賞】

■助手席の荷物転落を防止！ 奥行40cmの大容量サイズ

Andall（アンダル）

「車用 収納 ボックス」（2980円）

買い物袋の脱落を防止できる便利アイテム。たたんだ時には厚さ6cmの三角型クッションに早変わりするなど使い勝手がよく考えられている

普段はたたんで助手席のクッションとして使い、買い物をしたときや荷物があるときは広げて収納ボックスとして使える2WAY仕様の便利アイテム。ストッパーをシートに挟んで固定するため急ブレーキでも脱落する心配がない。

▲約40×34×20cmのたっぷりサイズで運びやすい持ち手つき。ブラック、ブラウン、グレーの3色展開

>> 特集【CGPカー用品大賞2025】

※2025年11月17日発売「CarGoodsPress」108号P28-29ページの記事をもとに構成しています

＜取材・文／浜先秀彰＞

【関連記事】

◆“拭く”前に“吹く”だけ。冬の洗車も年末の大掃除も一気に軽くなるガジェットでラクしよう

◆ヘビーデューティーで洒脱。GORDON MILLERがSUBU＆NANGAと組んだ冬支度アイテム

◆洗車後の水シミをゼロに。水道直結で純水を作れる“拭き上げ不要”の純水器が気になる