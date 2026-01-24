Hana Hopeの新曲「blue hour」が、4月クールのTVアニメ『淡島百景』のオープニングテーマに決定。4月8日にデジタルシングルとしてリリースされる。

TVアニメ『淡島百景』は志村貴子の同名漫画が原作。淡島歌劇学校を舞台にさまざまな少女たちの思いが、視点を変え交錯しながらゆるやかに繋がっていく瑞々しく鮮烈な青春が描かれるストーリーだ。

同楽曲は、アコースティックな質感を主体としたバンドサウンドに、クリアなギターが重なった爽やかさと儚さを兼ね備えた、ここ数作Hana Hopeが取り組んでいるジャンルであるフォルクポップをさらに昇華させた楽曲。Hana Hopeは同作に対し、「強い思いと意志を胸に、自分自身と何度も何度も向き合い続ける淡島の生徒たちの姿に、深い共感を覚えました」とコメントしている。

なお、現在公開中のアニメ第2弾PVでも楽曲が一部使用されている。

・Hana Hope コメント

舞台に立つことを夢見る女の子たち。かつての私も、同じ夢を持つ一人の女の子でした。ここに辿り着くまで、数えきれないほど多くの人に支えられ、ときには他の誰かの夢を背負いながら、同じ夢を見つめる仲間たちと時間を重ねる中で、友情の繊細さを学ぶ瞬間もありました。それでも、何かを世界に届けたい、何かを訴えたい、強い思いと意志を胸に、自分自身と何度も何度も向き合い続ける淡島の生徒たちの姿に、深い共感を覚えました。微かに聞こえる心の声は、いつも私たちをステージへと導いてくれる。だから今はまだ届かない場所にも、いつか必ず届くと信じている。そんな想いを込めて書き下ろしたのが『blue hour』です。blue hourとは、日が昇る直前の一瞬、光が差し込む前の、くすんだ青と紫が混ざり合う空、運命に呼ばれる一歩手前の時間を表現しています。この女の子たちの物語を、ぜひ『blue hour』とともに見届けてください。

（文＝リアルサウンド編集部）