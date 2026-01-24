唇が魅力的だと思う「Snow Manのメンバー」ランキング！ 3位「宮舘涼太」を抑えた上位2人は？
ステージや映像作品で映えるのは、表情の作り方だけではなく、口元の印象も重要な要素。トーク中やパフォーマンス中に、唇の美しさに目を奪われるファンも少なくありません。
All About ニュース編集部は12月18日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に「パーツ別×Snow Man」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「唇が魅力的だと思うSnow Manのメンバー」ランキングを紹介します！
3位にランクインしたのは、宮舘涼太さんです。「舘様」の愛称で親しまれ、ロイヤルな振る舞いやクセの強いキャラがたびたび話題に。朝の情報番組『ラヴィット！』（TBS系）の隔週レギュラーや、得意な料理を生かして『黄金のワンスプーン』（TBS系）に出演するなど、バラエティー番組でも活躍しています。
グループではアクロバットやダンスに定評があり、低音ボイスや色気のあるパフォーマンスも魅力です。
回答コメントでは「少し面長な顔に小さなおちょぼ口がとても好きです」（20代女性／兵庫県）、「厚みのある形が特徴的で、チャームポイントだと思うから」（40代女性／北海道）、「上品な感じがします」（50代女性／和歌山県）などの声が集まりました。
2位にランクインしたのは、目黒蓮さんです。グループ活動のほか、長身のスタイルを生かして、雑誌『FINE BOYS』（日之出出版）のモデルも務めています。2026年2月号の表紙では、艶やかな赤リップが印象的なドアップショットで登場。圧倒的なビジュアルのよさでSNSを沸かせました。
俳優業も好調で、Disney+の配信ドラマ『SHOGUN 将軍』シーズン2への出演が決定。グループの全国ツアー終了後に、撮影のためカナダへ渡航予定です。
回答者からは「ドラマのとき綺麗だなと感じたから」（30代男性／群馬県）、「ほんのり赤い口紅をした唇が美しかったから」（30代女性／東京都）、「サイズが良いから」（60代女性／北海道）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、ラウールさんです。グループ最年少でセンターを務め、モデルや俳優など幅広く活躍。幼少期からダンスを続け、世界大会で準優勝したこともある実力派です。
俳優としては2021年公開の映画『ハニーレモンソーダ』で単独初主演、2025年秋ドラマ『愛の、がっこう』（フジテレビ系）でゴールデン・プライム帯の連続ドラマ初出演を果たしました。
回答コメントでは「女性っぽいちょっとぷっくりした唇で、それが愛らしさにつながっていると思う」（30代女性／栃木県）、「ぷるぷるだから」（30代女性／佐賀県）、「色気のある唇で羨ましいです」（40代女性／北海道）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
