MMDLaboが運営するMMD研究所は、18歳～69歳の男女2万5000人を対象に実施した「2025年12月通信4キャリアのクレジットカード利用に関する調査」の結果を公表した。調査機関は2025年12月11日～12月17日。

クレジットカードの利用率とシェア

18歳～69歳の男女2万5000人に聞いたところ、クレジットカードを利用している割合は77.1％に達した。現在所有しているカードでは、1位の「楽天カード」が52.8％、2位の「PayPayカード」が22.6％、3位の「イオンカード」が18.3％となった。

また、メインで利用しているカードについても「楽天カード」が36.0％で最も高く、2位の「dカード」が10.3％、3位の「PayPayカード」が8.8％という結果となった。

上位カードの割合と経済圏意識

通信4キャリアが展開するクレジットカードのメイン利用者1万1584人を対象に、ゴールドカードなどの「上位カード」の割合を調査したところ、dカード利用者が57.9％と突出して高い。次いでau PAY カードが26.2％、PayPayカードが12.1％となった。

また、「ポイント経済圏」への意識については、一般カード利用者の75.3％に対し、上位カード利用者では80.2％にのぼり、上位層ほど経済圏を意識していると分かった。

サービス間のクロスユース率

通信4キャリアのクレジットカードメイン利用者1万1584人を対象に通信回線、QRコード決済、共通ポイントのクロスユース率では、各キャリアの特性が表れた。

dカード利用者は、「通信会社」が87.2％、「QRコード決済」が79.8％、「共通ポイント」が79.2％。au PAY カード利用者も「通信会社」が86.7％となる。

楽天カード利用者は、「共通ポイント」が78.4％と高いものの、「通信会社」は23.5％にとどまった。PayPayカード利用者は、QRコード決済「PayPay」との併用率が88.0％に達していることが分かった。