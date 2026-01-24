コスプレイヤーのえなこさんは1月22日、自身のInstagramを更新。誕生日を迎え、美しい姿を披露しました。ファンからは祝福の声が多く寄せられています。（サムネイル画像出典：えなこさん公式Instagramより）

【写真】えなこの美しい誕生日ショット

「素敵な1年になりますように」

えなこさんは「本日、誕生日を迎えました　あみがお祝いしよって言ってくれて素敵なところにご飯連れてってもらったよ」とつづり、1枚の写真を載せています。誕生日ケーキを前にしたショットです。大きな器に大きなフルーツがふんだんに盛り付けられたケーキが印象的で、えなこさんはうれしそうな表情を見せています。

コメントでは「えなこさん、　お誕生日おめでとう御座います」「これからも元気に頑張ってね」「素敵な1年になりますように」「えなこりんおめでとう」「益々美しく」「ほんまに可愛すぎる」「やっぱりロン毛えなこりんえぐい」「すっごくナチュラルな感じ」と、祝福の声が多く上がりました。

「昨日のライブの切り抜きもらったよ」

12日にも美しい姿を披露していたえなこさん。「昨日のライブの切り抜きもらったよ」と、おなか見えるスタイル抜群のショットを公開しました。気になった人は、チェックしてみてくださいね。(文:鎌田 弘)