数的不利も行かせずに「ジッダの惨事」　韓国がベトナムにまさかの敗北　無残な結果に国内騒然「黒歴史を新たに作った」【U23アジア杯】

絶望的な敗北だ。現地時間1月23日にサウジアラビアのジッダで行われた「AFC U23アジアカップ」の3位決定戦で、U-23ベトナム代表と対戦したU-23韓国代表は、2-2でもつれ込んだPK戦（6-7）の末に敗戦。3大会連続で3位以上の結果を残せずに終わった。

20日に行われた日本戦でも0-1で敗れ、「無気力」と自国内で批判を浴びていた韓国は、数的優位となったベトナム戦でも真価を発揮できなかった。序盤から押し込みながら、30分に電光石火のカウンターで先手を取られた韓国は、69分に追いついたものの、わずか2分で同点に追いつかれてしまう。

86分にベトナムのグエン・ディン・バクが退場となり、数的優位となった試合終了直前の後半アディショナルタイム7分に追いついた韓国。しかし、疲労の色が濃くなった延長戦で相手の堅牢を打開する術を見出せず……。結局、PK戦の末に競り負けた。

2度も追いつく気迫こそ見せたが、ショッキングな結果に変わりはない。ゆえに母国メディアでは、落胆の声が広まっている。「“ジッダの惨事”と呼ぶにふさわしい試合だった」と嘆いた日刊紙『朝鮮日報』は、「今年9月に日本の愛知県で開幕するアジア大会の見通しはさらに暗くなった。2028年のロサンゼルス・オリンピックに至っては、本選出場はおろか、アジア予選の突破さえ難しいという懸念が強まっている」と嘆いた。