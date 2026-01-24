横顔が美しいと思う「30代女性俳優」ランキング！ 2位「石原さとみ」を23票差で抑えた1位は？
All About ニュース編集部は12月8〜9日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「パーツ別×30代俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「横顔が美しいと思う30代女性俳優」ランキングを紹介します。
【10位までのランキング結果を見る】
2位は、石原さとみさんでした。
2003年から俳優として活躍する石原さんは、現在は日本を代表する女性俳優の1人。2024年はドラマ『Destiny』（テレビ朝日系）、映画『ミッシング』の両作品で主演を務めました。丸みのある優しい輪郭が特徴で、横顔でも親しみやすく華やかな印象を与えます。
アンケート回答者からは、「アゴから首のラインが華奢で理想的」（30代女性／神奈川県）、「鼻筋や口元のラインが綺麗で、横顔も映えるので、横顔が美しいと思うからです」（60代男性／愛知県）、「鼻筋と顎のラインが綺麗だから。横から見てもバランスが整っているから」（30代女性／宮城県）、「女性的美しさと柔らかさを持った横顔だと思う」（40代女性／神奈川県）などの理由があがりました。
1位に選ばれたのは、北川景子さんです。
1986年生まれの北川さんは、2003年にデビュー。2025年は映画『ナイトフラワー』やNHK連続テレビ小説『ばけばけ』などに出演しています。北川さんといえば、非の打ちどころがない美貌を誇る女性俳優。凛とした横顔でも老若男女問わず多くのファンを虜にします。
アンケートでは、「本当に綺麗、鼻筋も通っているしずっと見ていられる」（30代女性／埼玉県）、「北川景子さんの横顔は顎のラインがすっきりしていて、目元から鼻筋にかけてのバランスが非常に整っています。横顔でも華やかさと上品さを感じさせる点が魅力です」（40代男性／北海道）、「凛とした目元と直線的な鼻筋が横顔で際立つから」（30代女性／秋田県）、「目鼻立ちがはっきりしていて横向きの顔が映された場面でも綺麗な鼻筋でどの角度から観てもとても麗しい印象があるからです」（20代女性／京都府）などの声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
【10位までのランキング結果を見る】
2位：石原さとみ／65票
2位は、石原さとみさんでした。
2003年から俳優として活躍する石原さんは、現在は日本を代表する女性俳優の1人。2024年はドラマ『Destiny』（テレビ朝日系）、映画『ミッシング』の両作品で主演を務めました。丸みのある優しい輪郭が特徴で、横顔でも親しみやすく華やかな印象を与えます。
1位：北川景子／88票
1位に選ばれたのは、北川景子さんです。
1986年生まれの北川さんは、2003年にデビュー。2025年は映画『ナイトフラワー』やNHK連続テレビ小説『ばけばけ』などに出演しています。北川さんといえば、非の打ちどころがない美貌を誇る女性俳優。凛とした横顔でも老若男女問わず多くのファンを虜にします。
アンケートでは、「本当に綺麗、鼻筋も通っているしずっと見ていられる」（30代女性／埼玉県）、「北川景子さんの横顔は顎のラインがすっきりしていて、目元から鼻筋にかけてのバランスが非常に整っています。横顔でも華やかさと上品さを感じさせる点が魅力です」（40代男性／北海道）、「凛とした目元と直線的な鼻筋が横顔で際立つから」（30代女性／秋田県）、「目鼻立ちがはっきりしていて横向きの顔が映された場面でも綺麗な鼻筋でどの角度から観てもとても麗しい印象があるからです」（20代女性／京都府）などの声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)