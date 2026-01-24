

小田原ドラゴン（おだわら・どらごん） 1970年、兵庫県生まれ。『僕はスノーボードに行きたいのか？』でヤンマガ月間新人漫画賞奨励賞を受賞。『コギャル寿司』で第47回文藝春秋漫画賞受賞。代表作に『おやすみなさい。』、『チェリーナイツ』、『ぼくと3本足のちょんぴー』、『今夜は車内でおやすみなさい。』など。週刊SPA！で漫画『今日も嫁が見つからない。』連載中



2024年9月、集英社「週プレNEWS」で連載が始まった小田原ドラゴンの新作漫画『堀田エボリューション』。フィクション作品としては実に9年ぶりとなる待望の新作です。では、この奇才・小田原ドラゴンは、どのような歩みを経て『堀田エボリューション』にたどり着いたのか――。その創作の舞台裏をじっくり紐解いていきます。

連載第29回では、執筆姿勢などを語ります。

皆さん、お待たせしました。新年初となる『堀田エボリューション』第33話、もう読んでいただけましたか？ まだの方はぜひ。感想も励みになります！

現在、『週刊SPA！』で婚活漫画『今日も嫁が見つからない。』を連載中の僕ですが、このたび 結婚相談所を正式に退会しました。

理由は、めちゃくちゃシンプル。デートをしばらく頑張りましたけど......無理でした。取材と締め切りの波に揉まれていると、誰かと予定を合わせること自体がきつい（笑）。

ただ、年が明けてふと我に返ったんですよ。

「......このままだと"嫁探し漫画"、完全にネタ切れじゃないか？」

これは漫画家として致命傷。さすがにマズい。

悩んだ末、知り合いに片っ端から電話したところまさかの展開。地方の女性に会える話が飛び込んできました。旅のスタイルは、いつも通り車中泊のフルコース。

しかもその道中、ファンの方から「サイン会、やってくれませんか？」というサプライズの連絡まで。予定外の寄り道が生まれた瞬間、旅は"ただの移動"から"物語"に変わります。こういう予想外があるから、旅はやめられません。



小田原ドラゴン『堀田エボリューション』（集英社）は毎月第2／第4土曜日に更新



僕は、自分が経験したことしか描けない漫画家です。だからこの旅も、確実に『堀田エボリューション』の血肉になる。何も起きなければ、それを描く。何か起きたら、なおさら描く。僕は起きたことしか、描けない漫画家なので。

とはいえ、嫁探しなのか、ネタ探しなのか......その境目は、もう正直かなり曖昧です。今回の旅も「何を期待しているのか？」と問われれば、僕自身よく分かっていません（笑）。それでも、進んでみないと何も起きない。だから今回も、ゆるゆると走り出してみることにします。

そして最後にお知らせです。『堀田エボリューション』コミックス第2巻、3月19日（木）発売決定！ 今回も描き下ろし表紙に、完全オリジナルのおまけページも収録予定です。ぜひ楽しみにしていてください。

『堀田エボリューション』（©小田原ドラゴン／集英社）第1巻の表紙は描きおろし。価格752円（税込み）主要オンライン書店などで発売中





撮影／山本佳吾