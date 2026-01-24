清水みさと、雪の中でのビキニ姿披露「スタイル抜群」「満喫してる」の声
【モデルプレス＝2026/01/24】タレントの清水みさとが1月23日、自身のInstagramを更新。雪の中でのビキニショットを披露し、反響が集まっている。
清水は「大遊び in 北海道」とつづり、写真を多数投稿。サウナが設置されている「Kushiro Marshland Hostel THE GEEK」での写真では雪の中でのビキニ姿を披露。そのほか、移動中の風景の動画や写真、北海道ならではのグルメの写真などを公開した。
この投稿に「スタイル抜群」「すごく楽しそう」「素敵な笑顔」「満喫してる」などと注目を集めている。（modelpress編集部）
