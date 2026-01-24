工藤静香、塩麹使用のもっちりヨーグルト＆豆腐のアレンジ料理公開「早速マネしてみます」「お酒が進みそう」と反響
【モデルプレス＝2026/01/24】歌手の工藤静香が1月23日、自身のInstagramを更新。アレンジ料理を公開し、話題を呼んでいる。
工藤は「ヨーグルトに塩麹を入れたもっちりヨーグルトお勧めです。何にでも合います！甘いのしょっぱいのも！」とつづり、食卓を公開。「出来上がったら乾燥ハーブをまぶしたり型にいれたり」とおつまみを披露した。また「あと絹ごし豆腐を水切りしてから、塩麹や味噌で1日漬けるのも、めちゃくちゃ美味しいです」と隣には豆腐を使ったアレンジおつまみも盛り付けられており、その他にもヨーグルトの水切りの様子や料理の写真を公開している。
この投稿に、ファンからは「美味しくて体にいい」「早速マネしてみます」「お酒が進みそう」「おしゃれなおつまみ」「美の秘訣はこれか」「絶対好きなやつだ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
