元カレからのしつこいLINE攻撃を終わらせるリアクション９パターン
クーポンマガジン「ホットペッパー」の連載企画『ひみつの女子会』が約３０００名の女性に行ったアンケートによると、約６割が「元カレからの連絡に悩んだ経験がある」と答えました。なるべく元カレを刺激せず、しつこい連絡を終わらせるにはどうしたらいいのでしょうか。そこで今回は同じケースに遭遇した女性のみなさんに、どんな対処をしたのか聞いてみました。
【１】「今までありがとう。さようなら」と感謝の気持ちを込めて送る
「好きで付き合っていたことは忘れちゃいけない」（２０代女性）というように、元カレへのお礼の気持ちを込めて、真摯なさよならLINEを送ったという女性も。例えば、「○○君と出会って少し大人になれた」など、お付き合いを総括するメッセージを添えると二人の関係が終わった感じがより伝わるでしょう。
【２】「これ以上送ってきたら警察に相談します」と予告する
「ようやく迷惑していると気づいたみたい」（２０代女性）というように、警察という言葉を出し、ストーカー行為だと元カレに気付かせたという女性もいます。恋人気分が抜けず、迷惑行為の自覚がない相手に有効と言えそうです。
【３】ブログやＳＮＳに新しい恋人の存在を匂わせる
「デートっぽい写真をのせるだけでもＯＫ」（３０代女性）というように、ほかの男性と幸せにすごしている様子を、元カレが目にしそうなＳＮＳなどで披露したという女性も。恋人がいない場合は、男性を含めた友人と楽しく過ごす様子を載せるといいかもしれません。
【４】「彼氏ができたからLINEしないで」と伝えて諦めさせる
「つけ入る隙を見せてはダメ」（２０代女性）というように、新恋人がいるので元カレのLINEは迷惑だとハッキリ伝えた女性もいます。誰といつから付き合っているのかなどの質問や「裏切り者！」などの挑発LINEが来ても、冷静にスルーしましょう。
【５】「人として嫌いになりそう」など、逆効果になっていることを男性に自覚させる
「自分のイメージを壊したくないはず」（２０代女性）というように、恋人としてはもちろん「一人の人間として嫌いになる」とわからせてLINE攻撃をやめさせた女性も。プライドが高く、「生きざま」のような言葉が好きな男性に効く一言と言えそうです。
【６】すぐに返信せず、数週間後などに返事を出す
「向こうがあきれるくらいがいい」（２０代女性）というように、極力間をあけることで、男性を刺激せずに諦めさせたという女性もいます。返信しないせいで元カレが立て続けにLINEを送ってきても、焦らず受け流すスキルを身につけたいものです。
【７】LINEの返信を５回に１回、１０回に１回…と少しずつ減らす
「キレイにフェードアウトしたい」（３０代女性）というように、気持ちが離れたことを悟らせるために、意識的に返信頻度を下げていく女性もいるようです。返信LINE内に、他の男性の存在や、元カレなしでの充実した生活ぶりを盛り込むとよりよいかもしれません。
【８】元カレのアカウントをブロックする
「とにかく迷惑だったので」（２０代女性）というように、元カレからのアプローチが嫌だったので、アカウントをブロックしたという女性も。とはいえ、ほかの連絡手段を使って執拗に追われる可能性も頭に置いておきましょう。
【９】どんなにたくさんLINEが届いてもひたすら無視を続ける
「返信すると『まだ望みがある！』と思われる」（２０代女性）というように、元カレに期待を抱かせないために、一切返さないという女性が多いようです。ただし、プライドを傷つけられ元カレが逆上しているなど危険なサインを察知するために、届いたLINEには目を通したほうがいいかもしれません。
「元カレからのしつこいLINE攻撃を終わらせるリアクション」には、ほかにどんなものがあると思いますか？ ご意見をお待ちしております。（外山武史）
【１】「今までありがとう。さようなら」と感謝の気持ちを込めて送る
「好きで付き合っていたことは忘れちゃいけない」（２０代女性）というように、元カレへのお礼の気持ちを込めて、真摯なさよならLINEを送ったという女性も。例えば、「○○君と出会って少し大人になれた」など、お付き合いを総括するメッセージを添えると二人の関係が終わった感じがより伝わるでしょう。
「ようやく迷惑していると気づいたみたい」（２０代女性）というように、警察という言葉を出し、ストーカー行為だと元カレに気付かせたという女性もいます。恋人気分が抜けず、迷惑行為の自覚がない相手に有効と言えそうです。
【３】ブログやＳＮＳに新しい恋人の存在を匂わせる
「デートっぽい写真をのせるだけでもＯＫ」（３０代女性）というように、ほかの男性と幸せにすごしている様子を、元カレが目にしそうなＳＮＳなどで披露したという女性も。恋人がいない場合は、男性を含めた友人と楽しく過ごす様子を載せるといいかもしれません。
【４】「彼氏ができたからLINEしないで」と伝えて諦めさせる
「つけ入る隙を見せてはダメ」（２０代女性）というように、新恋人がいるので元カレのLINEは迷惑だとハッキリ伝えた女性もいます。誰といつから付き合っているのかなどの質問や「裏切り者！」などの挑発LINEが来ても、冷静にスルーしましょう。
【５】「人として嫌いになりそう」など、逆効果になっていることを男性に自覚させる
「自分のイメージを壊したくないはず」（２０代女性）というように、恋人としてはもちろん「一人の人間として嫌いになる」とわからせてLINE攻撃をやめさせた女性も。プライドが高く、「生きざま」のような言葉が好きな男性に効く一言と言えそうです。
【６】すぐに返信せず、数週間後などに返事を出す
「向こうがあきれるくらいがいい」（２０代女性）というように、極力間をあけることで、男性を刺激せずに諦めさせたという女性もいます。返信しないせいで元カレが立て続けにLINEを送ってきても、焦らず受け流すスキルを身につけたいものです。
【７】LINEの返信を５回に１回、１０回に１回…と少しずつ減らす
「キレイにフェードアウトしたい」（３０代女性）というように、気持ちが離れたことを悟らせるために、意識的に返信頻度を下げていく女性もいるようです。返信LINE内に、他の男性の存在や、元カレなしでの充実した生活ぶりを盛り込むとよりよいかもしれません。
【８】元カレのアカウントをブロックする
「とにかく迷惑だったので」（２０代女性）というように、元カレからのアプローチが嫌だったので、アカウントをブロックしたという女性も。とはいえ、ほかの連絡手段を使って執拗に追われる可能性も頭に置いておきましょう。
【９】どんなにたくさんLINEが届いてもひたすら無視を続ける
「返信すると『まだ望みがある！』と思われる」（２０代女性）というように、元カレに期待を抱かせないために、一切返さないという女性が多いようです。ただし、プライドを傷つけられ元カレが逆上しているなど危険なサインを察知するために、届いたLINEには目を通したほうがいいかもしれません。
「元カレからのしつこいLINE攻撃を終わらせるリアクション」には、ほかにどんなものがあると思いますか？ ご意見をお待ちしております。（外山武史）